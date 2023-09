Ukrajinski obrambni minister parlamentu podal odstopno izjavo

Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je danes, dan po objavi o njegovi zamenjavi, sporočil, da je parlamentu podal odstopno izjavo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo za njegovega naslednika predlagal Rustema Umerova, vodjo sklada za državno premoženje. Zelenski je ob tem pozval k novim pristopom v luči ruske invazije.

»Predložil sem odstopno izjavo Ruslanu Stefančuku, predsedniku ukrajinskega parlamenta,« je Reznikov sporočil na družbenih omrežjih.

»V čast mi je bilo služiti ukrajinskemu ljudstvu in delati za ukrajinsko vojsko zadnjih 22 mesecev, kar je bilo najtežje obdobje v sodobni zgodovini Ukrajine,« je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Odločitev o razrešitvi Reznikova s položaja je bila pričakovana, saj se je o zamenjavi na čelu obrambnega ministrstva ugibalo že dlje časa.

Korupcijski škandali

Zelenski se je za zamenjavo Reznikova odločil po več korupcijskih škandalih, ki so pretresli obrambno ministrstvo. Januarja je tako izbruhnila korupcijska afera zaradi nepravilnosti pri nakupu hrane za vojake po cenah, ki so bile do trikrat višje od maloprodajnih cen v trgovinah.

Zelenski je v nedeljo sporočil, da bo parlamentu za naslednika Reznikova predlagal Rustema Umerova. 41-letni krimski Tatar, sicer ekonomist in nekdanji poslanec, je od lani na čelu sklada za državno premoženje, sodeloval pa naj bi tudi v pogajanjih glede sporazuma o izvozu žita prek Črnega morja.

Zelenski je ob tem izrazil prepričanje, da ministrstvo za obrambo potrebuje nove pristope in drugačne oblike sodelovanja z vojsko in širšo družbo. Zamenjavo na čelu ministrstva mora potrditi parlament, a po pričakovanjih naj bi predlog Zelenskega dobil podporo večine v vrhovni radi.

Izbruhnilo je več požarov zaradi padajočih razbitin, vendar so jih nato pogasili. FOTO: State Emergency Service of Ukraine/Reuters

V Odesi znova napad z droni, poročajo o škodi

Ukrajinske sile so ponoči sestrelile 17 ruskih brezpilotnih letalnikov nad južno pokrajino Odesa, je danes sporočil tamkajšnji guverner Oleg Kiper in dodal, da so napadi povzročili škodo v okrožju ob reki Donavi, ki meji na Romunijo. Napad, ki je bil usmerjen na ukrajinsko pristanišče Izmail, po njegovih besedah ni terjal žrtev.

Kot je na telegramu zapisal Kiper, je ukrajinska zračna obramba sestrelila 17 brezpilotnih letalnikov, vendar pa so nekateri zadeli svoje cilje. V večurnem napadu dronov na pristanišče Izmail po njegovih besedah ni bilo žrtev ali ranjenih, je pa nastala gmotna škoda.

»V več naseljih okrožja Izmail so bili poškodovani skladišča in proizvodni obrati, kmetijski stroji in oprema industrijskih podjetij,« je povedal Kiper. Izbruhnilo je tudi več požarov zaradi padajočih razbitin, vendar pa so jih nato pogasili, je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Ukrajinske zračne sile so po polnoči prebivalce pristanišča Izmail, ki je eno glavnih izvoznih poti za ukrajinske kmetijske proizvode na Donavi, pozvale, naj ostanejo v zakloniščih.

Napad usmerjen na civilno infrastrukturo

Ukrajinska vojska je pri tem sporočila, da je Rusija v obsežnem nočnem napadu uporabila brezpilotne letalnike šahed iranske izdelave in da je bil napad »usmerjen na civilno infrastrukturo na območju Donave«.

Napadi z droni so se zgodili le nekaj ur pred srečanjem ruskega predsednika Vladimirja Putina s turškim kolegom Recepom Tayyipom Erdoğanom v ruskem letovišču Soči ob Črnem morju.

Ena od tem njunih današnjih pogovorov naj bi bila tudi obnovitev sporazuma o izvozu žita čez Črno morje, od katerega je Moskva julija odstopila. Od propada dogovora glede izvoza žita je Rusija okrepila napade na južni ukrajinski regiji Odesa in Mikolajev, kjer so pristanišča in infrastruktura, ki so ključna za prevoz žita.

Nazadnje je bil Krim tarča v soboto, ko je Rusija po lastnih navedbah uničila tri drone, ki naj bi bili usmerjeni proti mostu, ki povezuje polotok z rusko celino. FOTO: Stringer/Reuters

V Črnem morju je Rusija menda uničila štiri ukrajinske vojaške čolne

Rusija je danes zatrdila, da je v Črnem morju uničila štiri ukrajinske vojaške čolne, ki so prevažali vojake. Ti naj bi bili na poti proti obali polotoka Krim. Še pred tem je ruska stran poročala, da je prav tako nad Črnim morjem odbila ukrajinski napad z brezpilotniki.

Kot je na telegramu zapisalo rusko obrambno ministrstvo, je njihovo letalstvo uničilo štiri v ZDA izdelane hitre vojaške čolne tipa willard sea force z vojaki ukrajinskih oboroženih sil. Menda so potovali v smeri polotoka Tarkankut na zahodu Krima, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija.

Podobno je Rusija že 30. avgusta navajala, da so njene sile uničile štiri ukrajinske vojaške čolne, ki so prevažali do 50 vojakov v Črnem morju.

Je pa ruska stran davi poročala tudi o novem ukrajinskem napadu z brezpilotniki v bližini Krima. Njihova vojska jih je menda uničila nad Črnim morjem, navedbe ruskega ministrstva za obrambo še povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Okrepljeni napadi na Krim

Krim je tarča ukrajinskih napadov vse od začetka ruske agresije nad državo februarja lani, v zadnjem času pa so se ti še okrepili. Nazadnje je bil tarča v soboto, ko je Rusija po lastnih navedbah uničila tri drone, ki so bili domnevno usmerjeni proti mostu, ki povezuje polotok z rusko celino.

Kijev je že večkrat napovedal, da namerava vrniti Krim pod svojo oblast. 24. avgusta je poročal, da so njegove sile v posebni operaciji in v znak zaznamovanja dneva neodvisnosti na zasedenem polotoku izobesile ukrajinsko zastavo.