    Svet

    V čustvenem nastopu Kim Džong Un priznal velike izgube v Ukrajini

    V redkem čustvenem izlivu je severnokorejski voditelj priznal velike izgube in obljubil nadaljnjo podporo Rusiji kljub tisočim ubitih in ranjenih.
    V Pjongjangu se je odvila skrbno zrežirana, a nenavadno čustvena slovesnost. FOTO: AFP
    Galerija
    V Pjongjangu se je odvila skrbno zrežirana, a nenavadno čustvena slovesnost. FOTO: AFP
    Ž. U.
    22. 8. 2025 | 08:46
    22. 8. 2025 | 10:52
    4:55
    A+A-

    V Pjongjangu se je odvila skrbno zrežirana, a nenavadno čustvena slovesnost, na kateri je severnokorejski voditelj Kim Džong Un prvič javno in z redko videno ranljivostjo priznal velike izgube, ki so jih njegove enote utrpele med bojevanjem za Rusijo v Ukrajini. »Srce me boli, ko se soočam z resničnostjo, da plemenite ljudi, ki so žrtvovali svoje dragoceno življenje za veliko zmago in slavo, vidim le na fotografijah na spominski steni,« je dejal Kim na slovesnosti.

    Ta dogodek je dramatičen odmik od dosedanje politike Pjongjanga, ki je bil dolgo zelo skrivnosten glede svoje vpletenosti v vojno na evropskih tleh.

    Kljub velikim izgubam se sodelovanje med Pjongjangom in Moskvo nadaljuje in celo poglablja. FOTO: Reuters
    Kljub velikim izgubam se sodelovanje med Pjongjangom in Moskvo nadaljuje in celo poglablja. FOTO: Reuters

    Slovesnost solz in medalj

    Na slovesnosti, ki je bila v četrtek, se je Kim srečal s poveljniki in preživelimi vojaki enote, ki se je vrnila z bojišč v Kurski oblasti. Po poročanju Al Džazire jih je pohvalil za njihove »junaške« dosežke in poudaril, da so dokazali moč severnokorejske vojske pri »osvoboditvi Kurska«.

    Fotografije, ki jih je objavil KCNA, prikazujejo Kima, kako pripenja medalje na uniforme vojakov, pa tudi na uokvirjene fotografije padlih, razvrščene na spominski steni.

    image_alt
    Sanje in resnica o korejski združitvi

    Prizori so bili izjemno čustveni, poroča CNN. Kim se je srečal s svojci umrlih, ki so jokali ob fotografijah svojih bližnjih.

    Kim se je srečal s svojci padlih, ki so jokali ob fotografijah svojih bližnjih. FOTO: AFP
    Kim se je srečal s svojci padlih, ki so jokali ob fotografijah svojih bližnjih. FOTO: AFP

    Na več posnetkih je videti, kako severnokorejski voditelj objema objokane otroke in vojake. V svojem govoru je izrazil globoko obžalovanje: »Ko stojim pred družinami padlih vojakov, ne vem, kako naj izrazim obžalovanje in opravičilo, ker nisem mogel zaščititi naših dragocenih sinov.«

    Kot dodaja Euronews, so po uradnem delu priredili še banket in koncert v čast enotam, ki so se vrnile.

    Kruta realnost bojišča

    To javno priznanje izgub osvetljuje visoko ceno, ki jo Severna Koreja plačuje za vojaško zavezništvo z Moskvo. Po ocenah zahodnih in ukrajinskih obveščevalnih služb, ki jih navaja CNN, je v Rusiji trenutno okoli 12.000 severnokorejskih vojakov, prve enote pa so tja prispele lani jeseni.

    Na več posnetkih je videti, kako severnokorejski voditelj objema objokane otroke in vojake. FOTO: AFP
    Na več posnetkih je videti, kako severnokorejski voditelj objema objokane otroke in vojake. FOTO: AFP

    Od prve poslane skupine naj bi bilo po ocenah zahodnih uradnikov ubitih ali ranjenih okoli 4000 vojakov. Guardian medtem navaja podatke južnokorejske obveščevalne službe, ki ocenjuje, da je bilo od 15.000 poslanih vojakov ubitih okoli 600.

    Kljub temu da je Severna Koreja ena najbolj militariziranih družb na svetu, njene enote po koncu korejske vojne leta 1953 niso imele veliko dejanskih bojnih izkušenj, poudarja CNN.

    Njihovi vojaki se soočajo z neznanim terenom in sodobnim bojevanjem. Ukrajinske posebne enote so za CNN opisale njihovo bojevanje kot brutalno in skoraj samomorilsko; omenili so primer vojaka, ki je raje sprožil granato ob svoji glavi, kot da bi ga ujeli, in druge, ki so si med napadi sneli čelado in zaščitni jopič, da bi se lahko hitreje gibali.

    Od prvih enot, poslanih v Rusijo, naj bi bilo ubitih ali ranjenih okoli 4000 vojakov. FOTO: Reuters
    Od prvih enot, poslanih v Rusijo, naj bi bilo ubitih ali ranjenih okoli 4000 vojakov. FOTO: Reuters

    image_alt
    En napačen strel bi lahko zanetil korejsko vojno

    Poglabljanje zavezništva in prihodnje grožnje

    Kljub velikim izgubam se sodelovanje med Pjongjangom in Moskvo nadaljuje in celo poglablja. Poleg vojakov je Severna Koreja v Rusijo poslala na tisoče kontejnerjev z vojaško opremo, tudi topniško orožje in balistične rakete, ki so jih ruske sile že uporabile v napadih na Ukrajino.

    Še več, kot poroča CNN, zadnje obveščevalne informacije kažejo, da namerava Kim potrojiti število svojih vojakov v Rusiji in v prihodnjih mesecih tja poslati še 25.000 do 30.000 mož.

    To zavezništvo krepi tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki je po poročanju Guardiana v pismu Kimu severnokorejske vojake prav tako opisal kot »junaške«.

    V prihodnjih mesecih naj bi Severna Koreja poslala še 25.000 do 30.000 mož. FOTO: AFP
    V prihodnjih mesecih naj bi Severna Koreja poslala še 25.000 do 30.000 mož. FOTO: AFP

    Lani sta državi podpisali pakt o medsebojni obrambi. Po poročanju Al Džazire je Kim na slovesnosti namignil na nadaljnje sodelovanje, ko je dejal: »Naša vojska zdaj dela, kar mora storiti in kar je treba storiti. In tako bo tudi v prihodnje.«

    image_alt
    Kaj severnokorejski strokovnjaki počnejo na Kitajskem in za koga delajo

    Mednarodno skupnost ob tem vse bolj skrbi, kaj Severna Koreja dobiva v zameno. Obstaja bojazen, da bi Moskva Pjongjangu lahko zagotovila napredno vesoljsko, satelitsko ali celo jedrsko tehnologijo, s čimer bi se dramatično povečala grožnja, ki jo predstavlja Kimov jedrski program, kar bi dodatno destabiliziralo regijo.

