V Dalmaciji sneženje povzročilo kaos

V večjem delu notranjosti Hrvaške in tudi v Dalmaciji je danes snežilo, obstaja tudi nevarnost poledice, kar je na cestah poskrbelo za precej kaotične razmere. Ob hrvaški obali medtem piha močna burja z orkanskimi sunki. Številne trajektne in ladijske povezave so prekinjene, poročajo hrvaški mediji.

Na cestah zimski pogoji med drugim vladajo v Gorskem kotarju in v notranjosti Dalmacije. Avtocesta A1 v smeri proti Dubrovniku je ponekod zasnežena, sneg je prekril tudi del avtoceste A6, pobelili pa tudi Jadransko magistralo.

Zaradi snega in leda je zaprt del Jadranske magistrale in izdan rdeči alarm. FOTO: Matko Begovic/Pixsell

V celinskem delu Dalmacije je danes zapadlo do 20 centimetrov snega. Najhuje je bilo v zaledju gorovja Biokovo.

Zaradi zimskih razmer in močne burje hrvaški avtoklub (HAK) voznikom svetuje, naj se na pot ne odpravljajo brez zimske opreme, če je mogoče, pa naj vožnjo preložijo.