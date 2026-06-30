V Dalmaciji štirje požari, na Čiovu se je ogenj približal hišam

Na različnih območjih Dalmacije so po neurju s točo in grmenjem izbruhnili štirje požari, poroča portal Index. Zagorelo je na Čiovu, nad Orebićem, v Kaštel Sućurcu in na Šolti.

Portal Slobodna Dalmacija navaja, da je verjeten vzrok požara na Čiovu udar strele, na videu, ki so ga oblavili, pa se plameni dvigujejo nad hišami. Gasilci so sicer potrdili, da nevarnosti, da bi ogenj zajel hiše, ni. Po poročanju medijev je bil požar okoli 21. ure pod nadzorom.

Predvsem požar na Čiovu so označili za obsežen, saj se je širil in se že približal hišam. Angažiralo se je okoli 150 gasilcev.

Proti Čiovu so poleteli štirje kanaderji, dva pa so preusmerili proti Orebiću. »Po umiritvi vremenskih razmer so se v gašenje požarov vključile tudi zračne sile,« je sporočila Hrvaška gasilska zveza.

Gašenje z letali sprva ni bilo možno

Gasilci so sprva objavili, da gašenje z letali zaradi vremenskih razmer na Čiovu ni možno. Sicer so aktivirali gasilske sile operativnih območij Trogir, Split, Kaštela in Solin ter intervencijsko gasilsko enoto Split. Portal Slobodna Dalmacija navaja, da so se pridružili tudi gasilci iz Omiša in Sinja.

Pri gašenju požara pri Orebiću na Pelješcu pa sodelujejo tamkajšnje lokalne gasilske sile. Tudi tam je bil požar zvečer pod nadzorom.

Zagorelo je tudi na Šolti. Na terenu se je angažiralo prostovoljno gasilsko društvo Šolta, gasilcem pa je na pomoč priskočilo tudi letalo.