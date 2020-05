V delni karanteni zdaj tudi dr. Anthony Fauci

Podpredsednikova predstavnica za tisk Katie Miller. Foto Jonathan Ernst Reuters

New York – V delno karanteno zaradi novega koronavirusa je moral zdaj tudi zvezda kriznega štaba Bele hiše za boj proti pandemiji dr.. Direktor državnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni NIAID je bil v stiku z okuženo osebo, prav tako direktor centrov za nadzor nad boleznimi in preventivo CDCin voditelj uprave za hrano in zdravila FDAV Washingtonu domnevajo, da je vsaj nekatere od voditeljev zveznih odgovorov na covid-19 ogrozila predstavnica za tisk podpredsednika Mika Pencea, žena predsednikovega svetovalca za imigracije. Okuženost so ugotovili tudi pri enem od služabnikovin osebni asistentki predsednikove hčere, ki pa je menda v zadnjih tednih delala od doma, ter pri več varnostnikih Bele hiše.Predsednik Trump in podpredsednik Pence poudarjata, da se pogosto testirata, nobeden od njiju pa noče nositi zaščitne maske. Zato pa so bili z njimi na zadnji tiskovni konferenci v Beli hiši zaščiteni vsi novinarji, ki so izpraševali novo predstavnico za tisk, vsaj dokler ni ta na hitro končala tiskovne konference zaradi neprijetnih vprašanj na njen račun. Takšnega obravnavanja se vsaj od prevladujočih medijev ni treba bati dr., ki je za mnoge glas razuma v sedanji zdravstveni krizi.Res pa je tudi simpatični strokovnjak, ki ga je nedavno na humoristični oddaji Saturday Night Live upodobil, še konec februarja zatrjeval, da Američanom zaradi novega koronavirusa ni treba skrbeti. Vsaj zanj je bil petkov test negativen, tako kot kolege pa ga bodo pogosto testirali tudi v prihodnjih dneh. V ZDA so vse bolj zaskrbljeni tudi zaradi nekaj smrtnih primerov med otroki, ki so doslej veljali za manj občutljive na smrtonosno bolezen.