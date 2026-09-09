V deželi čudežev je pogreb del predvolilne kampanje

Pogreb obsojenega vojnega zločinca kot začetek predvolilne kampanje se sliši kot politična groteska, a v Srbiji je to resničnost. V državi, kjer se pogreb Ratka Mladića z več tisoč udeleženci preplete z napovedjo razpustitve parlamenta in jesenskih volitev, je meja med zasebnim žalovanjem in javno politiko znova zabrisana, kar se ne tiče le Beograda, temveč tudi odnosov z Evropsko unijo. Medtem ko oblasti naklonjeni mediji govorijo o 150.000 ljudeh, Arhiv javnih shodov omenja 16.000 udeležencev, razlika pa lepo razkriva, kako se statistika v Srbiji spreminja v orodje političnega boja. Kako Vučić poskuša obenem pomiriti Bruselj in nagovoriti nacionalistični del volilnega telesa, kako v to enačbo vstopajo študentski protesti in kaj takšna »kampanja s pogrebom« pomeni za prihodnji položaj Srbije v Evropi? Odgovor ni tako preprost, kot se morda zdi na prvi pogled.