V deželi dvoglavega orla volijo nov parlament

Današnje parlamentarne volitve v Črni gori bodo po oceni oblasti in opozicije ključne za prihodnost države. Čeprav so javnomnenjske ankete napovedale tesno zmago vladajočim socialistom predsednika Mila Đukanovića, opozicija verjame, da je čas za spremembe.Demokratski stranki socialistov (DPS) Mila Đukanovića, ki je na oblasti od leta 1990, se obeta najslabši rezultat doslej. Javnomnenjska anketa Centra za demokracijo in človekove pravice (Cedem) iz Podgorice je pokazala, da naj bi DPS na volitvah pripadlo le dobrih 35 odstotkov glasov. Glede na to, da je na vseh prejšnjih volitvah prejela več kot 40 odstotkov podpore, bodo o ...