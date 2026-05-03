Po domnevnem izbruhu virusa na križarki več smrti

BBC, ki se sklicuje na Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), poroča, da so po domnevnem izbruhu hantavirusa na potniški ladji med plovbo po Atlantskem oceanu umrli trije ljudje. Prvi primer okužbe s hantavirusom so že potrdili, pet domnevnih primerov pa še preiskujejo. V intenzivni negi je eden izmed britanskih državljanov.

Izbruh so prijavili na potniški ladji MV Hondius, ki je potovala iz Argentine na Zelenortske otoke.

Okužbe povezane s stikom z urinom ali iztrebki glodavcev

Okužbe s hantavirusom so običajno povezane z izpostavljenostjo okolju, kot je stik z urinom ali iztrebki okuženih glodavcev, a se lahko v redkih primerih širijo med ljudmi in povzročijo hudo dihalno obolenje. Ladjo MV Hondius sicer upravlja nizozemsko turistično podjetje Oceanwide Expeditions.

Po načrtu potovanja na spletni strani podjetja Oceanwide Expeditions je ladja odplula iz Ushuaie v Argentini 20. marca in naj bi svoje potovanje zaključila jutri na Zelenortskih otokih.

Južnoafriške oblasti so za BBC povedale, da je bila prva oseba s simptomi 70-letni potnik, ki je umrl na krovu. Njegova 69-letna žena je prav tako zbolela na krovu in jo je helikopter prepeljal v Južno Afriko, kjer je umrla v johannesburški bolnišnici. BBC podrobnosti o tretji žrtvi, glede katere se sklicuje na WHO, zaenkrat ne navaja.

Na zdravstvenem ministrstvu Južne Afrike so sicer pred tem potrdili dve smrti. Tudi 69-letnega Britanca so prepeljali v Johannesburg, kjer ga zdravijo v intenzivni negi.

WHO je sicer sporočila, da pomaga pri usklajevanju med državami članicami in upravljavci ladje pri zdravstveni evakuaciji dveh potnikov s simptomi ter pri celoviti oceni tveganja za javno zdravje in podpori tistim, ki so še vedno na krovu. Izbruh je opisala kot »dogodek javnega zdravja«.