  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Po domnevnem izbruhu virusa na križarki več smrti

    Okužbe s hantavirusom so običajno povezane z izpostavljenostjo okolju, kot je stik z urinom ali iztrebki okuženih glodavcev, a se lahko širijo tudi med ljudmi.
    Križarka MV Hondius danes blizu pristanišča prestolnice Zelenortskih otokov Praia. FOTO: AFP
    Galerija
    Križarka MV Hondius danes blizu pristanišča prestolnice Zelenortskih otokov Praia. FOTO: AFP
    R. I.
    3. 5. 2026 | 21:41
    3. 5. 2026 | 22:01
    2:27
    A+A-

    BBC, ki se sklicuje na Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), poroča, da so po domnevnem izbruhu hantavirusa na potniški ladji med plovbo po Atlantskem oceanu umrli trije ljudje. Prvi primer okužbe s hantavirusom so že potrdili, pet domnevnih primerov pa še preiskujejo. V intenzivni negi je eden izmed britanskih državljanov.

    Izbruh so prijavili na potniški ladji MV Hondius, ki je potovala iz Argentine na Zelenortske otoke.

    Okužbe povezane s stikom z urinom ali iztrebki glodavcev

    Okužbe s hantavirusom so običajno povezane z izpostavljenostjo okolju, kot je stik z urinom ali iztrebki okuženih glodavcev, a se lahko v redkih primerih širijo med ljudmi in povzročijo hudo dihalno obolenje. Ladjo MV Hondius sicer upravlja nizozemsko turistično podjetje Oceanwide Expeditions.

    Po načrtu potovanja na spletni strani podjetja Oceanwide Expeditions je ladja odplula iz Ushuaie v Argentini 20. marca in naj bi svoje potovanje zaključila jutri na Zelenortskih otokih.

    Južnoafriške oblasti so za BBC povedale, da je bila prva oseba s simptomi 70-letni potnik, ki je umrl na krovu. Njegova 69-letna žena je prav tako zbolela na krovu in jo je helikopter prepeljal v Južno Afriko, kjer je umrla v johannesburški bolnišnici. BBC podrobnosti o tretji žrtvi, glede katere se sklicuje na WHO, zaenkrat ne navaja.

    Na zdravstvenem ministrstvu Južne Afrike so sicer pred tem potrdili dve smrti. Tudi 69-letnega Britanca so prepeljali v Johannesburg, kjer ga zdravijo v intenzivni negi. 

    WHO je sicer sporočila, da pomaga pri usklajevanju med državami članicami in upravljavci ladje pri zdravstveni evakuaciji dveh potnikov s simptomi ter pri celoviti oceni tveganja za javno zdravje in podpori tistim, ki so še vedno na krovu. Izbruh je opisala kot »dogodek javnega zdravja«.

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

    Zadnja tri leta je Tea Jarc (letnik 1987) konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov s približno 45 milijoni članov.
    Gorazd Utenkar 30. 4. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Pogačar je zmagal na štirih etapah od petih

    Pogačar je tik pred ciljem pospešil ter se otresel Lipowitza in Rogliča.
    Miroslav Cvjetičanin 3. 5. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Pismo iz Bruslja

    Blišč in beda evropske prestolnice

    Študija mestnega observatorija za zdravje in socialne zadeve je pokazala, da skoraj četrtina prebivalstva Bruslja živi na pragu revščine ali pod njim.
    Peter Žerjavič 3. 5. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Čudežni narod na robu: kako je izguba slovenščine začetek kulturnega samomora

    Vsak od nas bo odgovarjal zase. Teža odgovora se kopiči, strah nas bo umreti!
    2. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

    Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ferplej

    Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

    Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Druga kariera

    Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

    V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    bolezensmrtWHOturizemokužbeladjakrižarke

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Italija

    Slavje v Milanu, črno-modri 21. naslov

    Potem ko je Napoli v Comu le remiziral, Inter pa ugnal Parmo, je ta milanski klub tudi teoretično tri kola pred koncem potrdil naslov državnih prvakov.
    3. 5. 2026 | 23:02
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Evropski Bravo se zlepa ne da, ustavil je tudi Celjane in ušel Mariboru

    V 1. SNL prvi poraz prvakov pod taktirko Vitorja Campelosa. Olimpija še upa na razplet z evropskim poletjem, Maribor v hudi krizi, Koper praktično že v Evropi.
    3. 5. 2026 | 21:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Svetovna zdravstvena organizacija

    Po domnevnem izbruhu virusa na križarki več smrti

    Okužbe s hantavirusom so običajno povezane z izpostavljenostjo okolju, kot je stik z urinom ali iztrebki okuženih glodavcev, a se lahko širijo tudi med ljudmi.
    3. 5. 2026 | 21:41
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Formula 1

    Najstnik spet ugnal konkurenco

    Na četrti dirki sezone svetovnega prvenstva formule 1 je bil že tretjič najboljši mladi Italijan Kimi Antonelli.
    3. 5. 2026 | 21:18
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Občutek, da je novinarstvo postalo nenehen boj

    Polen, vrženih pod noge, je bilo v zadnjih štirih letih sicer manj kot pred nastopom vlade, ki se poslavlja, a ni se treba slepiti, da je bilo vse popolno.
    Anja Intihar 3. 5. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Svetovna zdravstvena organizacija

    Po domnevnem izbruhu virusa na križarki več smrti

    Okužbe s hantavirusom so običajno povezane z izpostavljenostjo okolju, kot je stik z urinom ali iztrebki okuženih glodavcev, a se lahko širijo tudi med ljudmi.
    3. 5. 2026 | 21:41
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Formula 1

    Najstnik spet ugnal konkurenco

    Na četrti dirki sezone svetovnega prvenstva formule 1 je bil že tretjič najboljši mladi Italijan Kimi Antonelli.
    3. 5. 2026 | 21:18
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Občutek, da je novinarstvo postalo nenehen boj

    Polen, vrženih pod noge, je bilo v zadnjih štirih letih sicer manj kot pred nastopom vlade, ki se poslavlja, a ni se treba slepiti, da je bilo vse popolno.
    Anja Intihar 3. 5. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Poti brez skrbi
    Vredno branja

    Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V HLADILNIKU

    Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

    S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo