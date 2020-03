FOTO:V domovih za ostarele vse več smrti, ki jih uradna statistika ne upošteva

Italijanska civilna zaščita je včeraj objavila podatke o 28.710 okuženih (2648 več kot v torek) in 2978 umrlih (475 več kot v torek). Če prištejemo še ozdravljene, teh je bilo včeraj 4025, so v Italiji od začetka epidemije ugotovili 35.713 okužb.

Palača Lombardija v Milanu v barvah italijanske trobojnice. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Iz Italije prihajajo vedno znova najvišje številke smrtnih primerov zaradi okužb s koronavirusom oziroma bolezni covid-19. Število smrtnih žrtev v Evropi je že preseglo število iz Kitajske, kjer je se virus pojavil konec lanskega leta.A kaže, da je resničnost onkraj tragične italijanske statistike še hujša. V državi, kjer vrhunec epidemije vsaj v najbolj ogroženem severnem delu pričakujejo po 25. marcu , se v domovih za ostarele vrstijo smrti ljudi, ki jih niso testirali.Kot piše Reuters, smrti v italijanskih domovih za ostarele ob izostanku testov uradno ne pripisujejo bolezni covid-19. Podrobnejših podatkov ni, a uradniki, zaposleni v domovih, in svojci v najbolj ogroženem severnem delu države opozarjajo na porast smrti, ki jih uradna statistika smrti zaradi koronavirusa obide.»Obstaja precejšnje število ljudi, ki so umrli, a njihove smrti ni mogoče pripisati koronavirusu. Umrli so bodisi doma bodisi v domu za ostarele, pri čemer niso odvzeli njihovega brisa,« je izjavil župan BergamaKot je dodal, je v Bergamu v prvih dveh tednih marca umrlo 164 ljudi, z boleznijo covid-19 so uradno povezali 31 smrti. V istem obdobju lani je bilo v mestu neprimerno manj, 56 smrti.Tudi direktor doma za ostarele Cremona Solidale s 460 posteljami v Cremonije za Reuters potrdil, da je število smrti po 2. marcu naraslo, a jih niso mogli zanesljivo povezati s koronavirusom. Natančnih številk ni posredoval, a je opozoril, da je zgolj v zadnjem tednu umrlo 18 ljudi, ki so imeli simptome, kakršne je mogoče povezati z boleznijo covid-19.»Ne vemo, ali so umrli zaradi koronavirusa, ker testi niso bili narejeni,« je povedal. »Gotovo pa smo zaznali visoke temperature in težave z dihanjem. Če bi poznali vzrok, bi lahko te ljudi izolirali na pravilen način in se izognili epidemiji.«, predsednik zveze ARSAC, ki povezuje okoli 30 domov za ostarele na območju province Cremone, je opozoril, da je v enem izmed manjših domov, ki ima le 36 postelj, v enem dnevu umrlo kar sedem ljudi.Tudi lokalni dnevni časopis v Cermoni sodi med tiste v Italiji, v katerih se je število osmrtnic izjemno povečalo, je dodal. »Običajno obsegajo eno stran, danes jih pet.« Sprožil je apel, da osebje domov oskrbijo z zaščitno opremo, a so v zdajšnji situaciji v prednosti bolnišnice. Morali bi testirati osebje domov za ostarele, a se to, kot meni, ne bo zgodilo.Kaže, da zaradi izostanka testiranj smrti zaradi koronavirusa v uradnih statistikah ne bo mogoče zanesljivo ločiti od smrti zaradi, denimo, sezonske gripe ali pljučnice.