V Donecku ukrajinska vojska osvobodila tri vasi

Ukrajina in Rusija izmenjali skoraj 200 vojnih ujetnikov

Ukrajina in Rusija sta v okviru nove izmenjave vojnih ujetnikov skupno izmenjali skoraj 200 vojakov, so v nedeljo sporočili iz Kijeva in Moskve. Po navedbah Kijeva se je iz ruskega ujetništva vrnilo 95 ukrajinskih borcev, ruska stran pa je sporočila, da je Ukrajina iz ujetništva izpustila 94 ruskih vojakov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak je na Telegramu sporočil, da je Kijev dobil nazaj 95 branilcev, ki so jih ruske sile zajele v bitkah za Bahmut in Mariupolj. »Veliko naših ljudi je bilo v ujetništvu ranjenih,« je dejal in dodal, da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski za eno glavnih nalog določil osvoboditev vseh ukrajinskih vojakov v ruskem ujetništvu.

Medtem je rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da je Ukrajina iz ujetništva izpustila 94 ruskih vojakov. Dodalo je, da bodo ti zdravljenje in rehabilitacijo opravili v zdravstvenih ustanovah ministrstva.