V Dubaju aretirali turiste in vplivneže, ker so objavljali o iranskih napadih

V Združenih arabskih emiratih so oblasti po navedbah organizacije Detained in Dubai pridržale več turistov, izseljencev in uporabnikov družbenih omrežij zaradi objav, ki prikazujejo posledice iranskih napadov ali komentirajo dogajanje. Razlog so strogi zakoni o kibernetskem kriminalu, ki prepovedujejo fotografiranje ali deljenje posnetkov zadetkov iranskih raket in dronov ter posnetkov njihovega prestrezanja.

Po besedah direktorice organizacije Radhw Stirling je bilo do četrtka zaradi takšnih objav obtoženih najmanj 21 ljudi. Med njimi je tudi 60-letni britanski turist, ki je posnetek sicer izbrisal takoj, ko so ga k temu pozvale oblasti, a so ga kljub temu obtožili.

Stirlingova opozarja, da lahko v ZAE težave povzroči že deljenje ali komentiranje vsebin na spletu, tudi če je bila objava narejena zunaj države. Po njenem mnenju obstajajo tudi očitne razlike v obravnavi: vplivnežu, katerega video je dosegel 300.000 ogledov, so denimo zgolj naročili, naj posnetek izbriše in objavi popravek, medtem ko so druge ljudi, ki so snemali iste dogodke, pridržali.

Med primeri, ki jih navaja organizacija, je filipinska gospodinjska delavka, ki so jo policisti pridržali v bližini hotela Burj Al Arab, ker je med čakanjem na delo posnela fotografijo. Policisti so ji pregledali telefon, našli posnetek in jo aretirali. Pridržan je bil tudi vietnamski mornar iz tovorne ladje, ki naj bi delil video raketne aktivnosti, posnet zunaj ozemlja ZAE.

Razbitine sestreljenega projektila ali brezpilotnega letala so padle na območje finančnega središča in povzročile manjšo škodo na eni izmed stavb. FOTO: Afp

Ostro ukrepanje prihaja v času zaostrenih razmer v regiji. Združeni arabski emirati so med državami Perzijskega zaliva, ki so se znašle pod iranskim povračilnim ognjem po vojaški kampanji ZDA in Izraela proti Iranu konec februarja. Obrambno ministrstvo ZAE je sporočilo, da njihova zračna obramba prestreza balistične rakete in brezpilotna letala, ki prihajajo iz Irana.

V zadnjih dveh dneh so prebivalci Dubaja slišali več eksplozij, potem ko je zračna obramba ZAE prestregla iranske rakete in drone, ki so bili usmerjeni proti državi. Razbitine sestreljenega projektila ali brezpilotnega letala so padle na območje finančnega središča in povzročile manjšo škodo na eni izmed stavb, dim pa so opazili tudi nad industrijsko četrtjo Al Quoz. Po poročilih oblasti je bil požar hitro pogašen, poškodovanih pa ni bilo. Incident se je zgodil v času zaostrenih razmer v regiji, ko Iran po ameriško-izraelskih napadih na njegove cilje izvaja povračilne napade na države v Perzijskem zalivu.