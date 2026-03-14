  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    V Dubaju aretirali turiste in vplivneže, ker so objavljali o iranskih napadih

    Po besedah direktorice organizacije Radhw Stirling je bilo do četrtka zaradi takšnih objav obtoženih najmanj 21 ljudi.
    V zadnjih dveh dneh so prebivalci Dubaja slišali več eksplozij. FOTO: Afp
    Galerija
    R. I.
    14. 3. 2026 | 12:50
    14. 3. 2026 | 13:49
    3:07
    A+A-

    V Združenih arabskih emiratih so oblasti po navedbah organizacije Detained in Dubai pridržale več turistov, izseljencev in uporabnikov družbenih omrežij zaradi objav, ki prikazujejo posledice iranskih napadov ali komentirajo dogajanje. Razlog so strogi zakoni o kibernetskem kriminalu, ki prepovedujejo fotografiranje ali deljenje posnetkov zadetkov iranskih raket in dronov ter posnetkov njihovega prestrezanja.

    Po besedah direktorice organizacije Radhw Stirling je bilo do četrtka zaradi takšnih objav obtoženih najmanj 21 ljudi. Med njimi je tudi 60-letni britanski turist, ki je posnetek sicer izbrisal takoj, ko so ga k temu pozvale oblasti, a so ga kljub temu obtožili.

    Stirlingova opozarja, da lahko v ZAE težave povzroči že deljenje ali komentiranje vsebin na spletu, tudi če je bila objava narejena zunaj države. Po njenem mnenju obstajajo tudi očitne razlike v obravnavi: vplivnežu, katerega video je dosegel 300.000 ogledov, so denimo zgolj naročili, naj posnetek izbriše in objavi popravek, medtem ko so druge ljudi, ki so snemali iste dogodke, pridržali.

    Mesto, kjer nič ni predrago, preveč kičasto, preveč umetno

    Med primeri, ki jih navaja organizacija, je filipinska gospodinjska delavka, ki so jo policisti pridržali v bližini hotela Burj Al Arab, ker je med čakanjem na delo posnela fotografijo. Policisti so ji pregledali telefon, našli posnetek in jo aretirali. Pridržan je bil tudi vietnamski mornar iz tovorne ladje, ki naj bi delil video raketne aktivnosti, posnet zunaj ozemlja ZAE.

    Razbitine sestreljenega projektila ali brezpilotnega letala so padle na območje finančnega središča in povzročile manjšo škodo na eni izmed stavb. FOTO: Afp

    Ostro ukrepanje prihaja v času zaostrenih razmer v regiji. Združeni arabski emirati so med državami Perzijskega zaliva, ki so se znašle pod iranskim povračilnim ognjem po vojaški kampanji ZDA in Izraela proti Iranu konec februarja. Obrambno ministrstvo ZAE je sporočilo, da njihova zračna obramba prestreza balistične rakete in brezpilotna letala, ki prihajajo iz Irana.

    V zadnjih dveh dneh so prebivalci Dubaja slišali več eksplozij, potem ko je zračna obramba ZAE prestregla iranske rakete in drone, ki so bili usmerjeni proti državi. Razbitine sestreljenega projektila ali brezpilotnega letala so padle na območje finančnega središča in povzročile manjšo škodo na eni izmed stavb, dim pa so opazili tudi nad industrijsko četrtjo Al Quoz. Po poročilih oblasti je bil požar hitro pogašen, poškodovanih pa ni bilo. Incident se je zgodil v času zaostrenih razmer v regiji, ko Iran po ameriško-izraelskih napadih na njegove cilje izvaja povračilne napade na države v Perzijskem zalivu.

    Več iz teme

    Dubajaretacijeobjavljanje posnetkov

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Veleslalom

    Avstrijka vrnila globus domov prvič po desetih letih

    Končana je tekma najboljših veleslalomistk na Švedskem. Avstrijka Julia Scheib je v Åreju potrdila veleslalomsko prevlado.
    14. 3. 2026 | 14:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZAE

    V Dubaju aretirali turiste in vplivneže, ker so objavljali o iranskih napadih

    Po besedah direktorice organizacije Radhw Stirling je bilo do četrtka zaradi takšnih objav obtoženih najmanj 21 ljudi.
    14. 3. 2026 | 12:50
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SNL

    Prvo dejanje v Domžalah, pod lupo tudi Olimpija

    Vrača se slovensko nogometno prvenstvo. Nedeljo bo zaznamoval derbi kola na Obali, Koper bo na Bonifiki gostil vodilno Celje.
    14. 3. 2026 | 12:05
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Bele strmine

    (PORTRET) Ilka Štuhec potrdila konec bogate kariere, »zdaj gre jokat«

    Na smučišču na Peca je slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec napovedala konec bogate tekmovalne kariere.
    14. 3. 2026 | 12:01
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Real Madrid

    Megalomanski načrt Reala: Vitinha, Haaland, Osimhen, Olise, ...

    Vodstvo madridskega Reala pripravlja obsežno prenovo nogometnega moštva v poletnem prestopnem roku.
    14. 3. 2026 | 11:05
    Preberite več
    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo