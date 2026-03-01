V Dubaju ujetih okoli 200 Slovencev

Ministrstvo za zunanje zadeve je danes sporočilo, da nudi nujno konzularno pomoč slovenskim državljanom, ki so spričo razmer na Bližnjem vzhodu po napadu na Iran ostali v tujini, in je v stiku z drugimi članicami EU. Po oceni MZEZ v Dubaju ostaja okoli 200 Slovencev, ki čakajo na vrnitev, medtem ko je zračni prostor v regiji večinoma zaprt.

Kot je v današnji izjavi dejal vodja konzularnega sektorja na MZEZ Viktor Mlakar, slovenski uradniki na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v Abu Dabiju, Tel Avivu in Teheranu izvajajo diplomatske aktivnosti za nujno konzularno pomoč slovenskim državljanom, ki so se znašli v težavah.

Večje število slovenskih državljanov ostaja predvsem v Združenih arabskih emiratih, kjer so mnogi obtičali na letališču v Dubaju zaradi zaprtja zračnega prostora. Po ocenah ministrstva je v Dubaju trenutno okoli 200 slovenskih državljanov, ki jim skušajo v največji možni meri nuditi podporo tako na kraju samem kot tudi preko ministrstva v Ljubljani, je povedal Mlakar.

V Izraelu se medtem po njegovih besedah nahaja okoli sto slovenskih državljanov, pri čemer gre večinoma za rezidente, ki se običajno ne odločijo, da bi zapustili državo v primeru krize. V Iranu pa se po podatkih MZEZ trenutno ne nahaja noben slovenski državljan, ki bi bil tam začasno.

Zračni prostor je v večini držav Bližnjega vzhoda zaprt, zaradi česar so onemogočene tako komercialne kot tudi druge letalske povezave, je spomnil Mlakar.

Zunanje ministrstvo je v stiku z drugimi državami članicami EU, kjer poteka koordinacija in izmenjava informacij glede možnosti podpore pri vračanju slovenskih in tudi drugih državljanov EU v domovino. "V kolikor se bo kakšna priložnost pokazala, bomo seveda pri tem sodelovali in tudi pravočasno obvestili naše državljane," je zagotovil vodja konzularne sektorja.

Ob tem je ponovno svetoval vsem državljanom, ki so ostali v teh državah, naj ostanejo na varnem in spremljajo situacijo, upoštevajo navodila lokalnih oblasti ter ostanejo v stiku s slovenskim zunanjim ministrstvom in predstavniki na bližnjih slovenskih veleposlaništvih.