V dveh mestih eksplodirali pisemski bombi

Na sedežu dveh podjetij na Nizozemskem sta zjutraj eksplodirali pismi, domnevno napolnjeni z eksplozivno snovjo. Ranjenih ni bilo, je prek twitterja sporočila policija.Ena eksplozija je odjeknila v Amsterdamu, druga pa v mestu Kerkrade v bližini meje z Nemčijo na jugovzhodu države. Policija za zdaj še ne more reči, ali sta primera povezana, čeprav sta obe pismi eksplodirali v poštnih predalih podjetij. Za zdaj ni jasno, kolikšna je škoda, poroča nemška tiskovna agencija DPA.Že prejšnji teden so v več podjetjih in organizacijah na Nizozemskem odkrili pisma, napolnjena z eksplozivom, a ta ni eksplodiral. Ali med njimi in današnjima eksplozijama obstaja povezava, še ni znano. Policija tudi nima nikakršnih indicev glede storilcev in motiva.