V Egiptu pri Gizi sta trčila dva vlaka, poškodovanih najmanj 120 ljudi

Pri Gizi južno od egiptovske prestolnice Kairo sta danes trčila dva vlaka, pri čemer je iztirilo več vagonov. Po najnovejših podatkih egiptovskih oblasti je v trčenju umrlo sedem ljudi, 112 jih je bilo poškodovanih, poročajo tuje tiskovne agencije. Oblasti so že sprožile preiskavo vzroka nesreče.

Egiptovske železnice so sporočile, da je vlak, ki je potoval iz Gize v Fajum, trčil v zadnji del drugega vlaka, ki je peljal iz Kaira v mesto Asuan. Po navedbah egiptovskega ministrstva za zdravje je po najnovejših podatkih umrlo sedem ljudi, 112 jih je bilo ranjenih.

Egiptovske železnice so sporočile, da je vlak, ki je potoval iz Gize v Fajum, trčil v zadnji del drugega vlaka. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Poškodovane so prepeljali v bližnji bolnišnici, med njimi so jih po navedbah ministrstva 45 že odpustili domov, drugim nudijo zdravniško pomoč zaradi zlomov, odrgnin in drugih poškodb.

Reševalne ekipe so za odstranitev razbitin uporabile tudi žerjave.

Oblasti so sprožile preiskavo vzroka nesreče. Egiptovski predsednik Abdelfatah al Sisi je pristojnim službam naročil, naj ustrezno preiščejo nesrečo in napovedal, da bo vsak, pri katerem bodo ugotovili malomarnost, za to odgovarjal.

Reševalne ekipe so za odstranitev razbitin uporabile tudi žerjave. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Današnje trčenje vlakov se je zgodilo blizu prizorišča najhujše železniške nesreče v egiptovski zgodovini, ko je leta 2002 požar zajel vlak, v katerem so bili turisti. Tedaj je umrlo 370 ljudi. Leta 2009 pa se je na območju zgodilo več železniških nesreč, ki so zahtevale več deset življenj.

Egipt je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v zadnjem desetletju vložil milijarde dolarjev v posodobitev prometne infrastrukture, vključno z novimi avtocestami in progami za hitre vlake. Vendar pa kljub temu še ni temeljito prenovil večjega dela svojega zastarelega železniškega omrežja.