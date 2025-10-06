  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    V Egiptu začetek mirovnih pogajanj med Izraelom in Hamasom

    Pogajanja v Egiptu so ena najpomembnejših od začetka vojne v Gazi, saj bodo morda odločilna pri končanju vojne.
    V Gazo že štiri tedne ni prispela nobena humanitarna pomoč. FOTO: Sertac Kayar/Reuters
    Galerija
    V Gazo že štiri tedne ni prispela nobena humanitarna pomoč. FOTO: Sertac Kayar/Reuters
    Ma. J.
    6. 10. 2025 | 15:34
    6. 10. 2025 | 17:00
    6:16
    A+A-

    Danes se bodo v Egiptu začela posredna mirovna pogajanja med Izraelom in Hamasom, teden dni po tem, ko je nekdanji ameriški predsednik Donald Trump v Beli hiši predstavil svoj 20-točkovni mirovni načrt za Gazo. Po poročanju tujih medijev naj bi pogovori potekali v turističnem mestu Šarm el Šejk. Priprave na pogajanja so že stekle.

    image_alt
    Mednarodna pogajalka za Delo: Trumpov načrt je poln lukenj

    Na pogajanjih bodo prisotni predstavniki obeh strani. Po navedbah Bele hiše bosta v Egiptu tudi posebni odposlanec ameriškega predsednika Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner. Pri pogovorih bo sodeloval tudi katarski zunanji minister šejk Mohamed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani.

    Hamas je v petkovi izjavi sporočil, da je začasno privolil v izpustitev vseh preostalih 48 izraelskih talcev – med katerimi jih je domnevno približno 20 še živih – v zameno za več sto palestinskih zapornikov. Gibanje Hamas kljub temu želi nadaljnja pogajanja o drugih delih Trumpovega načrta.

    Izraelsko delegacijo vodi minister za strateške zadeve Ron Dermer, Hamasovo pa Kalil al-Haja, ki je bil prejšnji mesec tarča izraelskega napada v Dohi. V napadu je umrlo pet članov gibanja Hamas in pripadnik katarskih varnostnih sil.

    Izraelska vojska še vedno izvaja napade na uničeno Gazo. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters
    Izraelska vojska še vedno izvaja napade na uničeno Gazo. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters

    Trumpu Nobelovo nagrado za mir

    Izraelska skupina, ki se zavzema za pravice izraelskih talcev, želi da Trumpa nagradijo z Nobelovo nagrado za mir. V pismu, ki so ga poslali norveškem komiteju, ki izbira nagrajence, so dejali, da je Trumpu uspelo, kar so mnogi označili za nemogoče.

    »Goreče vas prosimo, da predsedniku Trumpu podelite Nobelovo nagrado, saj se je zaobljubil, da ne bo počival ali odnehal, dokler se vsak talec ne vrne domov,« je v pismu zapisala skupina. Dodali so, da se v preteklem letu noben drug voditelj ali organizacija ni bolj zavzemal za konec vojne v Gazi kot Trump.

    image_alt
    Nobelova nagrada za medicino: zakaj so celice treg za nas pomembne?

    Ameriški predsednik je večkrat dejal, da si želi Nobelove nagrade za mir, a strokovnjaki po navedbah tiskovne agencije AFP pravijo, da so njegove možnosti zelo majhne. Trump trdi, da je v času drugega mandata končal šest ali sedem vojaških konfliktov.

    Ključne točke mirovnih pogajanj

    Hamas je privolil v izmenjavo talcev, kot jo predvideva Trumpov načrt. A ker so talci Hamasova edina pogajalska karta, izmenjava najverjetneje ne bo stekla, dokler se pogajalci ne bodo uskladili tudi glede preostalih točk mirovnega načrta, piše BBC.

    Poleg tega je izraelski premier Benjamin Netanjahu dejal, da ne bo odnehal, dokler Hamas ne preda orožja. Gibanje v odgovoru na načrt zahteve o razoroževanju ni omenilo.

    Trumpov načrt predvideva, da bo Gazo po vojni vodila začasna mednarodna prehodna uprava, ki jo bodo sestavljali palestinski tehnokrati skupaj z mednarodnimi voditelji, kasneje pa jo bodo predali Palestinski oblasti (PA). Netanjahu je predlog zavrnil in dejal, da Palestinska oblast ne bo imela nobene vloge pri upravi Gaze.

    Trumpov mirovni načrt, ki je dolg le nekaj strani, ne določa, do kdaj se morajo izraelske vojaške sile dokončno umakniti iz Gaze. Hamas bo med pogajanji najverjetneje želel začrtati natančni okvir za umik izraelske vojske.

    Medtem ko se pogajanja v Egiptu začenjajo, se izraelski napadi na Gazo nadaljujejo. Po zadnjih navedbah palestinskega zdravstvenega ministrstva, ki je pod vodstvom Hamasa, je bilo v zadnjem dnevu ubitih 21 Palestincev, 96 pa ranjenih. Poleg tega v mesto že štiri tedne ni prispela nobena humanitarna pomoč.

    Izraelska vojska je potrdila, da je v zadnjih urah zadela več tarč v Gazi, med njimi tudi skupino, oboroženo z eksplozivi. Mesto Gaza ostaja glavno središče izraelskih operacij, ki so se v zadnjih tednih okrepile.

    Na družbenem omrežju truth social je Trump pozval obe strani, naj »ukrepata hitro, saj je čas ključen«, da bi se izognili nadaljnjemu prelivanju krvi.

    Izrael deportiral še 171 aktivistov flotilje

    Izraelsko zunanje ministrstvo je na omrežju X sporočilo, da so danes iz Izraela v Grčijo in na Slovaško deportirali »171 dodatnih provokatorjev s flotilje Hamas-Sumud, med njimi tudi Greto Thunberg«. Dodalo je, da aktivisti med drugim prihajajo iz Grčije, Italije, Francije in ZDA.

    Pred tem so izraelske oblasti v soboto deportirale 137 aktivistov, več deset pa jih je menda državo zapustilo prostovoljno. Med deportiranimi so bili državljani ZDA, Italije, Združenega kraljestva, Švice, Jordanije, Turčije in drugih držav.

    V priporu tako ostaja neznano število aktivistov. Predstavnik zunanjega ministrstva v Berlinu je za nemško tiskovno agencijo DPA potrdil, da je med njimi 14 Nemcev. »Predvidevamo, da bodo zelo kmalu izgnani v Nemčijo,« je dejal.

    Da se domov vračajo še preostali njihovi državljani, sta danes potrdili tudi Španija in Italija. »Danes bo skupina 28 španskih članov flotilje, ki so še pridržani v Izraelu, zapustilo Izrael,« je za Radio Catalunya povedal španski zunanji minister José Manuel Albares in potrdil, da v izraelskem priporu potem ne bo več nobenega španskega državljana.

    »Odpotovali bodo s čarterskim letom v Atene,« je sporočil italijanski zunanji minister Antonio Tajani in dodal, da bo 15 Italijanom po prihodu v Grčijo pomagalo njihovo tamkajšnje veleposlaništvo.

    STA

    Novice  |  Svet
    Protesti v podporo Palestini

    Od Vuelte do Benetk: Kako se svet upira izraelski politiki uničenja

    Različna družbena področja – od športa do umetnosti in gospodarstva – postajajo prizorišče odpora proti genocidu v Gazi.
    Gašper Završnik, Jure Kosec 20. 9. 2025 | 05:01
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    EU in Gaza

    Bruselj tudi pri zadnjem mirovnem predlogu povsem v senci ZDA

    Zaradi razhajanj med državami članicami je vloga Evropske unije na Bližnjem vzhodu še manjša.
    Peter Žerjavič 6. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nomi Bar-Yaacov

    Mednarodna pogajalka za Delo: Trumpov načrt je poln lukenj

    Uspeh predsednikovih ambicij je odvisen od njegovega pritiska na izraelsko oblast, je prepričana mednarodna pogajalka. V Kairu se danes začenjajo pogajanja.
    Jure Kosec 6. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odziv slovenske politike:

    Vlada glede Palestine na pravi strani zgodovine

    Vsi ukrepi vlade, četudi delno pomanjkljivi, so usmerjeni v uresničitev rešitve z dvema državama na Bližnjem vzhodu.
    Uroš Esih 6. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Clippers in Steve Ballmer

    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Nejc Grilc 5. 10. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Julijske Alpe

    Hrvaški pohodniki so iz Splita in okolice, vračali so se z vzpona na Triglav

    Plaz je zasul tri hrvaške državljane. V izjemno težkih razmerah je danes posredovalo več kot 60 reševalcev, popoldne se je pridružil vojaški helikopter.
    5. 10. 2025 | 11:43
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Pogačar je naslovu svetovnega dodal še naslov evropskega prvaka

    Vingegaard je odpadel 110 km pred ciljem in je že končal z današnjo dirko.
    Miroslav Cvjetičanin 5. 10. 2025 | 13:24
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Slovo

    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obnovljivi viri energije

    Sončna energija prvič v zgodovini postala glavni vir elektrike v EU

    V Evropski uniji skoraj četrtina vse porabljene energije že prihaja iz obnovljivih virov, leta 2030 pa naj bi ta delež dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Tehnologija deluje samo, če jo zaposleni podpirajo

    Če je zaposlene strah za službo, če tehnologiji ne zaupajo in ne sodelujejo pri uvedbi v delovne procese, vrednost orodij izpuhti.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Jaka Bijol o Šešku in derbiju: Vesel sem zanj, za Manchester ne smem biti

    Osrednji slovenski branilec Jaka Bijol v Leedsu še čaka na svojo priložnost, a mu to ne jemlje samozavesti pred reprezentančnimi tekmami.
    Nejc Grilc 6. 10. 2025 | 18:10
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Nogometna reprezentanca

    Kekovi razlogi za smeh: Oblak igralec tekme, Šeško je vroč

    Slovenska reprezentanca danes na Brdu začenja lov za šestimi točkami, ki Ameriko ohranjajo na dosegu roke. Forma napadalcev v vzponu, skrbi obramba.
    Nejc Grilc 6. 10. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
