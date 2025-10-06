V Egiptu začetek mirovnih pogajanj med Izraelom in Hamasom

Danes se bodo v Egiptu začela posredna mirovna pogajanja med Izraelom in Hamasom, teden dni po tem, ko je nekdanji ameriški predsednik Donald Trump v Beli hiši predstavil svoj 20-točkovni mirovni načrt za Gazo. Po poročanju tujih medijev naj bi pogovori potekali v turističnem mestu Šarm el Šejk. Priprave na pogajanja so že stekle.

Na pogajanjih bodo prisotni predstavniki obeh strani. Po navedbah Bele hiše bosta v Egiptu tudi posebni odposlanec ameriškega predsednika Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner. Pri pogovorih bo sodeloval tudi katarski zunanji minister šejk Mohamed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani.

Hamas je v petkovi izjavi sporočil, da je začasno privolil v izpustitev vseh preostalih 48 izraelskih talcev – med katerimi jih je domnevno približno 20 še živih – v zameno za več sto palestinskih zapornikov. Gibanje Hamas kljub temu želi nadaljnja pogajanja o drugih delih Trumpovega načrta.

Izraelsko delegacijo vodi minister za strateške zadeve Ron Dermer, Hamasovo pa Kalil al-Haja, ki je bil prejšnji mesec tarča izraelskega napada v Dohi. V napadu je umrlo pet članov gibanja Hamas in pripadnik katarskih varnostnih sil.

Izraelska vojska še vedno izvaja napade na uničeno Gazo. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters

Trumpu Nobelovo nagrado za mir

Izraelska skupina, ki se zavzema za pravice izraelskih talcev, želi da Trumpa nagradijo z Nobelovo nagrado za mir. V pismu, ki so ga poslali norveškem komiteju, ki izbira nagrajence, so dejali, da je Trumpu uspelo, kar so mnogi označili za nemogoče.

»Goreče vas prosimo, da predsedniku Trumpu podelite Nobelovo nagrado, saj se je zaobljubil, da ne bo počival ali odnehal, dokler se vsak talec ne vrne domov,« je v pismu zapisala skupina. Dodali so, da se v preteklem letu noben drug voditelj ali organizacija ni bolj zavzemal za konec vojne v Gazi kot Trump.

Ameriški predsednik je večkrat dejal, da si želi Nobelove nagrade za mir, a strokovnjaki po navedbah tiskovne agencije AFP pravijo, da so njegove možnosti zelo majhne. Trump trdi, da je v času drugega mandata končal šest ali sedem vojaških konfliktov.

Ključne točke mirovnih pogajanj Hamas je privolil v izmenjavo talcev, kot jo predvideva Trumpov načrt. A ker so talci Hamasova edina pogajalska karta, izmenjava najverjetneje ne bo stekla, dokler se pogajalci ne bodo uskladili tudi glede preostalih točk mirovnega načrta, piše BBC. Poleg tega je izraelski premier Benjamin Netanjahu dejal, da ne bo odnehal, dokler Hamas ne preda orožja. Gibanje v odgovoru na načrt zahteve o razoroževanju ni omenilo. Trumpov načrt predvideva, da bo Gazo po vojni vodila začasna mednarodna prehodna uprava, ki jo bodo sestavljali palestinski tehnokrati skupaj z mednarodnimi voditelji, kasneje pa jo bodo predali Palestinski oblasti (PA). Netanjahu je predlog zavrnil in dejal, da Palestinska oblast ne bo imela nobene vloge pri upravi Gaze. Trumpov mirovni načrt, ki je dolg le nekaj strani, ne določa, do kdaj se morajo izraelske vojaške sile dokončno umakniti iz Gaze. Hamas bo med pogajanji najverjetneje želel začrtati natančni okvir za umik izraelske vojske.

Medtem ko se pogajanja v Egiptu začenjajo, se izraelski napadi na Gazo nadaljujejo. Po zadnjih navedbah palestinskega zdravstvenega ministrstva, ki je pod vodstvom Hamasa, je bilo v zadnjem dnevu ubitih 21 Palestincev, 96 pa ranjenih. Poleg tega v mesto že štiri tedne ni prispela nobena humanitarna pomoč.

Izraelska vojska je potrdila, da je v zadnjih urah zadela več tarč v Gazi, med njimi tudi skupino, oboroženo z eksplozivi. Mesto Gaza ostaja glavno središče izraelskih operacij, ki so se v zadnjih tednih okrepile.

Na družbenem omrežju truth social je Trump pozval obe strani, naj »ukrepata hitro, saj je čas ključen«, da bi se izognili nadaljnjemu prelivanju krvi.