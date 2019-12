V eksploziji na Poljskem štirje mrtvi in štirje pogrešani

RADIO BIELSKO via REUTERS Kakšnih sto gasilcev se je po eksploziji najprej moralo spopasti s požarom, nato so začeli iskati in reševati ljudi. FOTO: Radio Bielsko Via Reuters

Sinoči okrog šeste ure je smučarsko središče Szczyrk v Karpatih na jugu Poljske pretresla močna eksplozija, ki je povsem porušila dvostanovanjsko hišo in zanetila še požar. V hiši sta živeli dve družini, reševalci so doslej našli štiri mrtve, med njimi tudi otroka. Ker naj bi v času eksplozije v hiši bilo osem ljudi, gasilci in reševalci v hudem mrazu in snegu s psi še iščejo štiri domnevno pogrešane, poroča agencija AFP.Zakaj je prišlo do eksplozije, še raziskujejo. Toda predstavnik plinskega distributerja PSGje za medije dejal, da je tik pred eksplozijo v kraju močno padel pritisk v plinskem omrežju, kar nakazuje na možnost poškodbe cevi plinskega cevovoda. V bližini je namreč gradbišče in morda so plinske cevi poškodovali tam. Iz varnostnih razlogov so domnevno poškodovani del plinskega omrežja v okolici porušene hiše zaprli.