V eksploziji plina umrlo najmanj sedem ljudi, več kot 40 je ranjenih

Vzrok za eksplozijo še ni znan. FOTO: Stringer Reuters

Gasilci se sicer bojijo, da bi se število smrtnih žrtev še povečalo. FOTO: Stringer Reuters

Petkova eksplozija plina v 12-nadstropni stolpnici v slovaškem mestu Prešov na zahodu države je po zadnjih podatkih zahtevala sedem smrtnih žrtev, več kot 40 ljudi je bilo poškodovanih, eno osebo še pogrešajo, je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila tamkajšnja policija.Po eksploziji je stolpnico zajel požar. Z ognjenimi zublji se je borilo približno sto gasilcev, ki so požar pogasili danes zjutraj. V bolnišnico v Preševu so sprejeli devet oseb, vendar nihče ni v kritičnem stanju. Stavbo nameravajo sedaj zaradi hudih poškodb porušiti. Policija je danes sprva na Facebooku objavila, da je v požaru umrlo 11 oseb, a so nato objavo izbrisali.Gasilci se sicer bojijo, da bi se število smrtnih žrtev še povečalo, saj se reševalci zaradi nevarnosti še niso uspelo povzpeti v najvišje nadstropje in poiskati morebitne nove žrtve. Stopnišče in streha stolpnice sta se namreč porušila že v prvih urah požara, v zgornjem delu stolpnice poleg tega še vedno obstaja nevarnost porušenja drugih delov stavbe.Vzrok za eksplozijo še ni znan. Lokalni načelnik gasilcev je za medije dejal, da bi lahko bila eksplozija povezana z neustrezno izvedenimi posegi na plinski napeljavi pred dvema letoma. Lastniki so se že leta 2017 za poseg odločili brez dovoljenja in kljub nasprotovanju gasilcev.