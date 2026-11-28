V eksploziji blizu srednje šole na vzhodu Afganistana je davi umrlo najmanj deset učencev, več kot sto jih je bilo poškodovanih, so za britanski BBC povedali na afganistanskem notranjem ministrstvu. Po prvih podatkih je do eksplozije v skladišču eksploziva tamkajšnjih rudarskih podjetij v provinci Kunar prišlo zaradi malomarnosti.

Predstavniki lokalnih oblasti so za tuje tiskovne agencije povedali, da je bil eksploziv namenjen za rudarske dejavnosti in odstranjevanje nevarnih skal ob tamkajšnji avtocesti. V eksploziji je bilo ob šolskem poslopju poškodovanih tudi več bližnjih hiš. Na videoposnetkih, ki so jih objavili na družbenih omrežjih, je videti, kako so poškodovane učence iz avtomobilov nosili v bolnišnico.

Oblasti so uvedle preiskavo, po prvih podatkih pa naj bi do eksplozije prišlo zaradi malomarnosti. Rudarstvo je pomembna gospodarska panoga v Afganistanu, vendar so varnostni standardi pogosto nizki, zato prihaja do nesreč. To je sicer že tretja eksplozija, ki je v minulem tednu zahtevala življenja na šolah po državi.

V eksploziji neeksplodiranih naprav, ki so tam ostale po vojni, je v torek umrl učenec v verski šoli v provinci Kapisa. Pred tem so v eksploziji v verski šoli v provinci Farah umrli štirje učenci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.