V eksploziji umrli trije ljudje, še pet je ranjenih

V eksploziji, ki je v tovarni eksploziva v mestu Sterlitamak na območju gorovja Ural v Rusiji odjeknila v petek zvečer, so umrli trije ljudje, še pet je ranjenih in se zdravijo v bolnišnici. Lokalne oblasti so danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ovrgle domneve, da je eksplozija posledica napada z dronom.

Preiskava o okoliščinah eksplozije še poteka, je na družbenem omrežju Telegram sporočil predsednik ruske republike Baškortostan Rabi Kabirov. Po njegovih besedah je eksplozija uničila stavbo tovarniškega poslopja, proizvodnja pa medtem še vedno poteka, saj gre za »posebej pomembne in iskane proizvode za našo državo«.

Baškortostan se nahaja približno 1400 kilometrov od meje z Ukrajino, ki je cilje v regiji v preteklosti že napadla z droni, obenem pa dpa navaja, da so tovrstne nesreče v ruskih tovarnah pogoste zaradi kršitev varnostnih standardov.