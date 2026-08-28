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    Svet

    V eksploziji v Italiji umrl Slovenec, žena in hči hudo poškodovani

    Družina je bila žrtev eksplozije med dopustom v Kalabriji. Vzrok nesreče še preiskujejo, kot možen razlog omenjajo plinsko jeklenko.
    Po prvih ugotovitvah naj bi bila eksplozija povezana s plinsko jeklenko oziroma uhajanjem plina, vendar natančen vzrok še ni potrjen. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Po prvih ugotovitvah naj bi bila eksplozija povezana s plinsko jeklenko oziroma uhajanjem plina, vendar natančen vzrok še ni potrjen. FOTO: Shutterstock
    R. I.
    28. 8. 2026 | 10:25
    28. 8. 2026 | 10:43
    3:08
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    V bolnišnici v Palermu je zaradi hudih poškodb umrl 46-letni Slovenec, ki je bil skupaj s 44-letno ženo in desetletno hčerko poškodovan v siloviti eksploziji v turistični nastanitvi v Miletu v Kalabriji. Kot poročata italijanski tiskovni agenciji Ansa in Adnkronos, sta žena in hči še vedno v zelo resnem stanju; 44-letnica se zdravi v specializiranem centru v Catanii, desetletno deklico pa so prepeljali v Bari.

    Pripravljali so se na večerjo, ko je odjeknila eksplozija

    Nesreča se je zgodila v torek, 25. avgusta, okoli 20.30 v nastanitvi B&B Villa Mary v pokrajini Vibo Valentia. Družina se je po navedbah Anse pripravljala na večerjo, ko je odjeknila eksplozija, nato je izbruhnil požar. Vsi trije so dobili opekline druge in tretje stopnje. La Repubblica navaja, da imata mati in hči opekline na več kot 30 odstotkih telesa.

    Po eksploziji so se člani družine poskušali iz apartmaja rešiti proti bazenu. Ansa poroča, da so bili pri tem deloma še zajeti v plamenih. Med prvimi sta jim priskočila na pomoč karabinjerja, ki takrat nista bila v službi in sta bivala v istem objektu. Z gasilnimi aparati sta skušala pogasiti ogenj, nato pa družini pomagala do bazena, kamor so se poškodovani zatekli pred plameni.

    Eksplozija je povzročila tudi precejšnjo škodo na objektu. Adnkronos poroča o delnem porušenju pritličja, medtem ko Rai News navaja, da so gasilci po eksploziji in požaru objekt zavarovali ter začeli preverjati okoliščine dogodka.

    Natančen vzrok še ni potrjen

    Po prvih ugotovitvah naj bi bila eksplozija povezana s plinsko jeklenko oziroma uhajanjem plina, vendar natančen vzrok še ni potrjen. La Repubblica poroča, da preiskovalci preverjajo tako možnost uhajanja plina kot težavo s plinsko jeklenko, natančen potek dogodkov pa bodo morali določiti tehnični pregledi.

    Lokalni časnik Il Quotidiano del Sud poroča, da so nastanitev po nesreči zasegli in da vzrok eksplozije preiskuje tožilstvo. Po njihovih navedbah so bili vsi trije poškodovani po nesreči intubirani in nato s tremi zračnimi prevozi premeščeni v specializirane centre za zdravljenje opeklin.

    Lastnica nastanitve je prek odvetnika sporočila, da je objekt redno registriran in ima zahtevana dovoljenja oziroma certifikate. Enako izjavo povzema tudi Ansa. Gre za navedbe lastnice, medtem ko pristojni organi okoliščine nesreče še preiskujejo.

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