V elitni enoti neonacisti

Nemška obrambna ministrica Annegret Kramp-Karrenbauer je zaradi čedalje­ več neonacističnih primerov v elitni enoti nemške vojske KSK napovedala delno razpustitev enote in njeno reorganizacijo. Dvajset njenih pripadnikov je v preiskavi zaradi podpiranja neonacizma, preiskujejo tudi domnevno krajo razstreliva in nabojev.



V vojaški obveščevalni službi so po obsežni preiskavi ocenili, da je največ težav in primerov zaradi neonacizma v elitni enoti, in sicer preiskujejo okoli 20 oseb, zaradi česar bodo razpustili eno od njenih skupin. Elitna enota do nadaljnjega ne bo sodelovala na misijah v tujini. Če se razmere ne bodo izboljšale, je ministrica za obrambo napovedala razpustitev KSK in vzpostavitev nove strukture. Prvo ovrednotenje reorganizacije nameravajo pripraviti do konca oktobra, so na ministrstvu napovedali včeraj. Ministrica za obrambo Annegret Kramp-Karrenbauer je na včerajšnji novinarski konferenci med drugim dejala, da morajo zaščititi večino pripadnikov nemške vojske, ki spoštujejo in branijo nemško ustavo. »Ugotavljamo, da so deli KSK pod vplivom toksičnega vodenja z ekstremističnimi tendencami,« je dejala ministrica in okrcala nadzorstveno strukturo v enoti, ki tega razvoja ni pravočasno opazila.

Okoli 1400 pripadnikov enote

Da nekateri pripadniki elitne enote simpatizirajo z neonacističnimi pogledi, se je razvedelo že pred leti, ko so se prišli v javnost sporni posnetki z neonacistično simboliko in pozdravi s poslovilne zabave enega od nekdanjih pripadnikov enote. Pozneje so na domovanju enega od pripadnikov KSK našli več kosov neprijavljenega strelnega orožja in nabojev. Hkrati so ugotovili, da v skladišču KSK manjka 62 kosov razstreliva in 48.000 kosov nabojev. Ali gre za slabo štetje zalog ali krajo, še preiskujejo.



Elitno enoto je Nemčija ustanovila leta 1996, ko so leta 1994 v vojni v Ruandi enajst sodelavcev medija Deutsche Welle, ki so bili ujeti v Kigaliju, reševale belgijske specialne enote. Pripadniki enote – skupaj s podpornim osebjem jih je okoli 1400 – so izurjeni za tajno delovanje v tujini: reševanje talcev, iskanje teroristov, vojnih zločincev ... Pripadniki enote so bili na primer dejavni pri iskanju vojnih zločincev s področja nekdanje Jugoslavije, skupaj z ameriškimi kolegi so iskali pripadnike Al Kaide na Bližnjem vzhodu ...