V enem samem tednu več kot tri milijone novih brezposelnih

Zasilna mrtvašnica pred newyorško bolnišnico. FOTO: Eduardo Munoz Alvarez/AFP

New York – Novi koronavirus že kaže zobe tudi v gospodarstvu in prejšnji teden je za nadomestilo za brezposelnost prosilo rekordnih 3,28 milijona Američanov. To je cele tri milijone več kot teden dni pred tem in največja porast brezposelnosti v zgodovini ZDA. Prejšnji rekord oktobra 1982 je štel »le« 695.000 novih brezposelnih, zdaj pa se končuje tudi rekordnih 113 mesecev neprekinjenega zniževanja števila ljudi pred uradi za brezposelne.Tokratna kriza trga delovne sile je pričakovana, saj sledi zamrtju velikega dela gospodarskega in javnega življenja zaradi epidemije novega koronavirusa, nihče pa si še ne upa napovedovati njenega končanja. V gigantskem, dva bilijona dolarjev vrednem rešilnem paketu, ki ga je ponoči sprejel senat in ga potrditev v predstavniškem domu kongresa čaka jutri, so tudi velikodušna nadomestila za brezposelne. Ti bodo v prihodnjih štirih mesecih povrh dosedanjih nadomestil prejemali 600 dolarjev na teden.Poleg tega bo vsak Američan z letnim bruto dohodkom pod 75.000 dolarjev na svoj bančni račun prejel 1200 dolarjev, vsak otrok iz teh družin pa 500. Tisti z dohodkom do 99.000 dolarjev na leto bodo prejeli manjše vsote, s 367 milijardami dolarjev pa bodo omogočili ugodna posojila za manjša podjetja, za posojila velikim industrijam ter za mesta in zvezne države bodo namenili petsto milijard dolarjev. Eden od pogojev pomoči za podjetja je odpoved odpuščanju zaposlenih.Zelo zgovoren graf: