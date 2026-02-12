V Epsteinovih dokumentih se pojavljajo vsi, celo dalajlama

Več sto članov Indijskega kongresa mladine (IYC) se je v torek udeležilo demonstracij zaradi sporne vsebine Epsteinovih dokumentov v delu, ki se nanaša na indijskega premiera Narendro Modija. IYC je podružnica največje opozicijske stranke Nacionalni kongres, katere člani so na protestih, ki so potekali okoli observatorija Džantar Mantar v New Delhiju, zahtevali globljo preiskavo na višji ravni za tisto, kar so poimenovali »indijska zveza«.

Omenjeni dokument vsebuje dopisovanje med Jeffreyjem Epsteinom in indijskim poslovnežem Anilom Ambanijem od leta 2017 do 2019, torej v času prvega mandata Donalda Trumpa in nekaj mesecev pred tem, ko so zvezni državni organi Jeffreyja Epsteina obtožili trgovine z mladoletnicami, ki naj bi jih nato spolno zlorabljali. Pokojni Epstein in Ambani sta po elektronski pošti razpravljala o različnih temah, pri tem pa omenjala tako posle kot ženske ter se dogovarjala za srečanje v Parizu. Ko je ameriški manipulator omenil, da je treba najti nekaj, kar bi lahko popestrilo prihod indijskega milijarderja, ga je Ambani vprašal: »Kaj predlagaš?« »Visoko švedsko plavolasko,« je odgovoril Epstein, Ambani pa je po manj kot 20 sekundah potrdil: »Uredi to.«

Anil Ambani je brat najbogatejšega Indijca Mukeša Ambanija. Narendra Modi bo molčal, dokler se vihar ne bo polegel. Urad dalajlame je zanikal sleherno zvezo voditelja z Epsteinom.

Anil Ambani je brat najbogatejšega Indijca Mukeša Ambanija, ki je dobri prijatelj indijskega premiera Modija. Če sodimo po objavljenih sporočilih, ki jih je Ambani izmenjal z Epsteinom, je bila njegova naloga vzpostaviti stike s posamezniki iz Trumpovega najožjega kroga, vključno z Jaredom Kushnerjem in Stevom Bannonom. Ambani je Epsteina zaprosil tudi za nasvet v zvezi z Modijevim obiskom v Beli hiši. Tisto, kar je v dolgem dopisovanju najbolj kočljivo, se nanaša na odhod indijskega premiera na obisk v Izrael julija 2017. Tudi o tem sta si Epstein in Ambani izmenjavala sporočila, preden je Modi postal prvi indijski premier, ki je odpotoval v Izrael in obrnil hrbet palestinski oblasti, ki jo je Indija do takrat dosledno podpirala. Tega leta je New Delhi postal največji kupec izraelskega orožja, sodelovanje na obrambnem področju se nadaljuje.

V Epsteinovih dokumentih se pojavlja ime še enega indijskega milijarderja: Hardip Singh Puri, ki je leta 2014 zapustil ministrstvo za zunanje zadeve in se pridružil Modijevi stranki Bharatija Džanata (BJP). Iz odkritega dokumenta je razvidno, da se je Puri zavzemal za to, da bi na obisk v Indijo pripotoval Reid Hoffman, soustanovitelj linkedina. Njemu je nato predstavil podroben načrt gospodarskega razvoja svoje države pod vlado takrat komaj dobro izvoljenega Modija.

New Delhi zavrača očitke

Vodstvo v New Delhiju se je na vse to odzvalo kot na »smeti« iz glave obsojenega kriminalca. Opozicija je zahtevala odgovore na vrsto vprašanj, zlasti na tista, ki zadevajo indijske odnose z Izraelom. »Premier je kompromitiran!« je pisalo na transparentih udeležencev demonstracij, kongres pa je zahteval, naj Modi osebno »razjasni ta izjemno kočljiva dejstva, ki so povzročila resna vprašanja«.

Modijevo brezbrižnost po svoje podpihuje dejstvo, da se v Epsteinovih dokumentih pojavljajo pravzaprav vsi. Celo dalajlama. Še več, ime živega Bude tibetanskih lamaistov je omenjeno celo večkrat, a vse, kar ima s tem budistični duhovnik, je zgolj silovita želja ameriškega spletkarja, da bi se sestal tudi z njim. Urad dalajlame je 8. februarja objavil izjavo, ki zanika sleherno zvezo lamaističnega voditelja z Epsteinom. Sicer pa je v spornih dokumentih kar nekajkrat omenjeno tudi ime kitajskega partijskega in državnega voditelja Xi Jinpinga. Vendar dejstvo, da je bil obsojeni plenilec posrednik pri organizaciji obiska princa Andrewa v Pekingu, ni omajalo moralne integritete. Pokazalo se je tudi, da je nameraval Epstein člana kraljeve družine izkoristiti za to, da bi razširil poslovno mrežo na Kitajskem, za kar je potreboval stike z močnimi posamezniki v tej državi.

Srečanja ni bilo

Čeprav je jasno, da kitajske varnostne službe proučujejo podrobnosti iz Epsteinovih dokumentov, tudi tiste dele, ki se nanašajo na posredovanje ameriškega poslovneža v kitajsko-iranski trgovini z orožjem v osemdesetih letih, so državni mediji takoj izkoristili omenjanje dalajlame. Objavili so deloma popačeno in izmišljeno nepopolno vest ter netočno število 169 – tolikokrat naj bi bil dalajlama omenjen. Hkrati so zamolčali odgovor urada dalajlame, ki je pojasnil, da se duhovni voditelj z njim ni sestal. Tibetanci v izgnanstvu so prepričani, da je bil kitajski propagandni stroj še posebej razdražen zaradi dejstva, da je dalajlama dobil nagrado grammy za avdioknjigo Meditacije: razmišljanja njegove svetosti dalajlame. Ker je bila podelitev tega priznanja prav v času, ko so bili objavljeni Epsteinovi dokumenti, je bilo dalajlamo v javnosti najlažje dodatno očrniti z manipuliranjem podatkov iz spornih dokumentov.

Ko so se protestniki v New Delhiji napotili proti poslopju parlamenta, je posredovala policija in jih ustavila. Medtem se je v parlamentu razplamtela razprava o Modijevi notranji in zunanji politiki, ki jo opozicija obsoja kot »izdajalsko«. Epsteinovi dokumenti so zgolj prilivanje olja na ogenj. Sicer pa se ni zgodilo nič usodnega. Modi bo molčal, dokler se vihar ne bo ­polegel.