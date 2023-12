V EU in ZDA zaskrbljeni zaradi nepojasnjene odsotnosti Navalnega

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je danes pozval k takojšnji izpustitvi ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega in izrazil zaskrbljenost, ker so ga premestili na neznano lokacijo. Potem ko so njegovi sodelavci zatrdili, da že sedem dni niso bili v stiku z Navalnim, so podobno zaskrbljenost izrazile tudi ZDA.

»Zelo zaskrbljujoča novica, da je Navalni pogrešan že sedem dni. Rusko politično vodstvo je odgovorno za njegovo varnost in zdravje v zaporu, za kar bo odgovarjalo,« je v objavi na omrežju X sporočil Borrell. Dodal je, da EU ponovno poziva k takojšnjemu in brezpogojnemu preklicu njegove politično motivirane zaporne kazni.

Navalnega so iz kazenske kolonije Melehovo, ki se nahaja 235 kilometrov vzhodno od Moskve, premestili na neznano lokacijo. Sodelavci ruskega opozicijskega voditelja trdijo, da že sedem dni niso bili v stiku z njim.

Že v ponedeljek so zaskrbljenost izrazili v Washingtonu, kjer so prav tako znova pozvali k njegovi izpustitvi. »Sploh ga ne bi smeli nikoli zapreti,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost John Kirby in dodal, da si prizadevajo izvedeti več o njegovem izginotju.

Navalni je bil avgusta spoznan za krivega ustanovitve in financiranja ekstremistične organizacije, kar zanika, in dobil dodatnih 19 let zapora v koloniji s posebnim režimom. Pred tem je bil 47-letni politik že obsojen na devet let zapora zaradi kršitve pogojnega izpusta, goljufije in nespoštovanja sodišča.

»Govorimo o zaporniku, ki je bil spoznan za krivega pred zakonom in prestaja kazen, ki mu je bila izrečena. Vsako vmešavanje, tudi s strani ZDA, je nesprejemljivo,« je v odzivu na komentarje danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.