V EU ne sme nič ostati tako, kot je bilo in kot je zdaj

»Na začetku je bila beseda.« Evangelij po Janezu, prva vrstica. Kitajci, kadar opisujejo nastanek sveta, temu dodajo samo še eno besedo. »Na začetku je bila pisana beseda.« Kitajske pismenke so temelj kitajske civilizacije, povezovalke kitajskega naroda in jedro kitajske pesniške narave, iz katere izvira velik del politične naracije te države. Kitajska pisava je tudi bistveni dejavnik kitajske nacionalne varnosti. Če po vsej državi z 1,4 milijarde prebivalcev na površini, ki se razprostira na 9,6 milijona kvadratnih kilometrov, ne bi pisali s standardno pisavo, ki je enaka na vseh območjih severa, juga, vzhoda in zahoda, se Kitajci med seboj ne bi več razumeli, kitajski jezik pa bi »razpadel« na najmanj sedem, morda pa celo več sto jezikov (toliko je namreč narečij po vsej državi). In ...