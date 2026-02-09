»V EU ne zaznavam prevelike želje po konfrontaciji z ZDA«

»Nepredvidljivost je največja težava, s katero se srečujemo,« je poudaril irski državni sekretar za evropske zadeve Thomas Byrne, ki se je prejšnji teden mudil v Sloveniji. Njegova država se pospešeno pripravlja na to, da bo v drugi polovici leta prevzela krožno predsedovanje svetu EU, s tem pa tudi breme usmerjanja sedemindvajseterice v času velikih izzivov v mednarodnem okolju.

Irska bo v drugi polovici leta prevzela krožno predsedovanje svetu EU. Ali nam lahko na kratko predstavite ključne prioritete vaše države?

Moj načrt je obiskati vsa glavna mesta EU in tudi večino držav kandidatk, če ne kar vseh, da zberem informacije, ohranjam odnose in pridobim mnenja o tem, katere teme bi morali postaviti v ospredje. Prioritete vidimo v več različnih sklopih. Eden bi bila konkurenčnost. Drugi bi bili vrednote in glavna načela nas kot Evropejcev. In seveda bosta velika prioriteta očitno tudi varnost in obramba. Toda znotraj teh je še veliko podkategorij.