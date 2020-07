V Evropi širjenje razpok v vse smeri neba

Bruselj – Razpletu vrha EU o sedemletnem proračunu in svežnju za okrevanje so sicer marsikje pripisovali zgodovinske razsežnosti, a za simbol močne in enotne Evrope ga ni mogoče razglašati. Zaznamovala so ga trenja med vzhodom in zahodom, severom in jugom.Čeprav so voditelji po 92 urah le dosegli kompromis, so se skozi celoten pogajalski proces pokazale globoke razpoke v strukturi Unije. Najprej je bila povsem očitna odsotnost Združenega kraljestva, zaradi katere se razmerja sil znotraj EU postavljajo na novo. Na prejšnjih proračunskih pogajanjih leta 2012/13 je bil v glavni vlogi britanski David Cameron, ki je žugal z vetom ...