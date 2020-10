V Evropo prihaja nova sorta gensko spremenjene soje

Evropska komisija jo je odobrila kljub nasprotovanju večine držav.

Evropa nadaljuje svoj dvolični odnos do gensko spremenjenih organizmov. Medtem ko so v dveh tretjinah držav članic ti delno ali v celoti prepovedani, je evropska komisija odobrila uporabo nove sorte gensko spremenjene soje za hrano in krmo na evropskih tleh. Na fotografiji so polja gensko spremenjene soje v Braziliji. FOTO: Paulo Whitaker/Reuters