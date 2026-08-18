V Evropo se prebije vse manj migrantov

V senci dramatičnega dogajanja v Ceuti so bili podatki, da Evropska unija vendarle veliko bolj kot prej obvladuje migracijska gibanja. Tudi zadnji podatki Frontexa kažejo, da se je v prvih sedmih mesecih letošnjega leta število nedovoljenih vstopov v primerjavi z istim obdobjem lani zmanjšalo za 37 odstotkov, na okoli 61.000.

Slovenija odstopa od evropskega trenda, saj je po podatkih policije od januarja do julija registrirala 17.121 nedovoljenih vstopov ali 37 odstotkov več kot lani. Največ je bilo državljanov Bangladeša, Afganistana, Egipta, Sudana in Pakistana. Kar 91 odstotkov nedovoljenih vstopov je bilo obravnavanih na meji s Hrvaško.