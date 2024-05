V Federaciji BiH letos že 3000 primerov ošpic med otroki

V Federaciji BiH je od začetka leta za ošpicami zbolelo 3000 otrok, so v torek opozorili tamkajšnji zdravstveni delavci. Poleg epidemije ošpic se v tej bosansko-hercegovski entiteti spopadajo tudi z epidemijo oslovskega kašlja. Glavni razlog za povečanje števila obolelih je nizka precepljenost med otroki.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Siniša Skočibušić je v Mostarju v izjavi za medije po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina v torek opozoril na prenizko število cepljenih otrok proti nalezljivim otroškim boleznim.

Epidemijo ošpic so konec leta razglasili v treh kantonih, tuzelskem, sarajevskem in zeniško-dobojskem. Doslej so zabeležili 3000 primerov okužb. En otrok je umrl zaradi zdravstvenih zapletov, ki so bili posledica dveh nalezljivih bolezni.

Po zadnjih objavljenih podatkih Inštituta za javno zdravstvo Federacije BiH precepljenost proti ošpicam znaša okoli 52 odstotkov. Za oblikovanje kolektivne imunosti mora biti cepljenih približno 95 odstotkov prebivalstva.

V Federaciji BiH so se z epidemijo ošpic nazadnje spopadali leta 2019. Za njimi je takrat zbolelo okoli 1300 ljudi. Pred tem so epidemijo ošpic imeli tudi v letih 2014 in 2015, ko je zbolelo več kot 5000 ljudi.