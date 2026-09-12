V Franciji iztiril potniški vlak, poškodovanih najmanj 44 ljudi

V petek zvečer je na severozahodu Francije iztiril vlak s 186 potniki; po navedbah pristojnih je bilo poškodovanih 44 ljudi, med njimi ena oseba huje. Vlak je vozil med normandijskima mestoma Rouen in Caen, je na omrežju X sporočil minister za promet Philippe Tabarot

Do iztirjenja je prišlo okoli 19.45, so v izjavi sporočile lokalne oblasti; sprožen je bil načrt ukrepanja ob nesreči z velikim številom ponesrečencev, na kraj pa so napotili 130 gasilcev, pet zdravniških ekip in 80 vozil.

»Nenadoma je sledilo nekaj sunkov, nato pa je po približno treh sekundah tresenje postajalo vse močnejše,« je za radio ICI Normandie povedal 24-letni potnik Louis. »Nisem se mogel več obdržati na sedežu,« je dejal. »Okna so se delno razbila, v vagon pa je letelo kamenje s proge. Bilo je res pretresljivo. Še vedno se tresem.«

Tožilec iz Rouena Sebastien Gallois je potrdil, da je bilo poškodovanih 44 ljudi, med njimi 18-letnica, ki so jo evakuirali v kritičnem stanju, medtem ko so bili testi strojevodje na prisotnost drog in alkohola negativni. Družba SNCF Reseau, ki upravlja francosko železniško omrežje, je za tiskovno agencijo AFP sporočila, da je promet na progi ustavljen, dovod električne energije na progo pa prekinjen, da bi omogočili delo reševalnim službam.

»Prednostna naloga je oskrba potnikov in nato vzpostavitev varnih pogojev za obratovanje,« so navedli pri SNCF Reseau. Železniške oblasti in policija preiskujejo vzroke nesreče.