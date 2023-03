V Franciji novi nasilni protesti, tokrat zaradi vodnega rezervoarja

Na zahodu Francije so po izgredih v okviru shodov proti pokojninski reformi v soboto izbruhnili novi nasilni protesti, tokrat usmerjeni proti izgradnji vodnega rezervoarja. Da bi razgnala zbrane na nedovoljenem pohodu, je policija med drugim uporabila tudi vodni top. Več ljudi, tako protestnikov kot policistov, je bilo poškodovanih.

V kraju Sainte-Soline se je po navedbah lokalnih oblasti zbralo najmanj 6000 nasprotnikov vodnega projekta, ki se umešča v načrt izgradnje namakalnega sistema na območju. Organizatorji številko ocenjujejo celo na 30.000.

Zbrani so se že v soboto zjutraj odpravili na pohod proti prizorišču gradnje bazena, ki mu nekateri nasprotujejo, češ da bo v obdobju suše otežil dostop do vode. »Medtem ko država vstaja v obrambo pokojnin, bomo mi istočasno vstali v obrambi vode,« so navajali organizatorji.

FOTO: Yves Herman Reuters

Na gradbišču, kjer je za varnost skrbelo več kot 3000 policistov in žandarjev, so hitro izbruhnili spopadi. Protestniki so v predstavnike varnostnih sil metali različne predmete, vključno s pirotehničnimi sredstvi, policija pa se je odzvala s solzivcem, vodnim topom in gumijastimi naboji.

Glede na podatke pristojnih oblasti je bilo poškodovanih več protestnikov, vključno s tremi, ki so jih morali prepeljati v bolnišnico. Zavezništvo aktivistov, ki stoji za protesti, navaja celo 200 poškodovanih, eden naj bi se boril za življenje, a oblasti informacij niso potrdile.

Poškodbe je utrpelo tudi 28 policistov, dva sta bila hospitalizirana. Poškodovana sta bila tudi dva novinarja. Po zasegi več kosov hladnega orožja, vključno z noži, in eksplozivnih naprav, je policija pridržala 11 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

FOTO: Yves Herman Reuters

Premierka Elisabeth Borne je v tvitu obsodila »nesprejemljiv val nasilja« v Saint-Solinu, kritičen je bil tudi notranji minister Gerald Darmanin, ki je za nasilje okrivil pripadnike skrajne levice.

Veliki vodni rezervoarji so sicer vladni odgovor na vse hujšo sušo na kmetijskih območjih, a kritiki projekt ocenjujejo kot okoljsko škodljivega, od njega pa naj bi imele v prvi vrsti korist velike kmetije. Protestniki so se v soboto zbrali na polju kmeta, ki prav tako nasprotuje izgradnji bazena, pojasnjuje španska tiskovna agencija EFE.

Protesti predstavljajo nov vir napetosti v državi, ki se zadnji teden po prejemu pokojninske reforme skorajda dnevno sooča s shodi proti spremembam. Pred vlado je še en težaven dan v torek, ko sindikati napovedujejo nov krog obsežnih stavk in protestov. Zaradi teh so oblasti celo odpovedale obisk britanskega kralja Karla III., ki bi v Francijo moral prispeti danes.