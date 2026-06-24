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    Svet

    V Franciji potrdili prvi primer okužbe z ebolo zunaj Afrike

    Zdravnika, ki se je vrnil iz Demokratične republike Kongo, so takoj po prihodu v Francijo hospitalizirali in izolirali, njegovo zdravstveno stanje je stabilno.
    Gre za prvi potrjeni primer okužbe z ebolo v Franciji, potem ko so v DR Kongo sredi maja razglasili izbruh te bolezni. Zdravnik je v Francijo prišel iz omenjene države. Na fotografiji zdravstveni delavec z zaščitno opremo v taborišču za razseljene v Kingozeju. FOTO: Gradel Muyisa Mumbere/Reuters
    Galerija
    Gre za prvi potrjeni primer okužbe z ebolo v Franciji, potem ko so v DR Kongo sredi maja razglasili izbruh te bolezni. Zdravnik je v Francijo prišel iz omenjene države. Na fotografiji zdravstveni delavec z zaščitno opremo v taborišču za razseljene v Kingozeju. FOTO: Gradel Muyisa Mumbere/Reuters
    STA
    24. 6. 2026 | 12:44
    24. 6. 2026 | 12:47
    2:04
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    V Franciji so danes v okviru nedavnega izbruha v Demokratični republiki Kongo potrdili prvi primer okužbe z ebolo zunaj Afrike, in sicer pri zdravniku, ki se je vrnil iz te afriške države, je sporočilo francosko ministrstvo za zdravje. Moškega so takoj po prihodu v Francijo hospitalizirali in izolirali, njegovo zdravstveno stanje je stabilno.

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    Kako razumeti trenutno širjenje ebole in kolikšno tveganje prinaša?

    Kot je še sporočilo ministrstvo za zdravje v Parizu, trenutno raziskujejo, kdo vse je bil v stiku z okuženim, poročajo tuje tiskovne agencije. Primer zelo pozorno spremlja tudi francoski premier Sebastien Lecornu, so sporočili z njegovega urada.

    Gre za prvi potrjeni primer okužbe z ebolo v Franciji, potem ko so v DR Kongo sredi maja razglasili izbruh te bolezni. V tej afriški državi so doslej obravnavali 1003 primere okužbe z ebolo; 254 bolnikov je umrlo.

    Med velikim izbruhom ebole v Zahodni Afriki leta 2014 so v Francijo prepeljali dva bolnika, ki pa sta bila diagnosticirana že v tujini. Trenutni izbruh ebole v DR Kongo je sicer že 17. izbruh, odkar so v tej afriški državi prvič odkrili to bolezen.

    V Demokratični republiki Kongo so doslej obravnavali 1003 primere okužbe z ebolo; 254 bolnikov je umrlo. FOTO: Benediction Murhabazi/AFP
    V Demokratični republiki Kongo so doslej obravnavali 1003 primere okužbe z ebolo; 254 bolnikov je umrlo. FOTO: Benediction Murhabazi/AFP

    Virus ebole je eden najnevarnejših povzročiteljev bolezni na svetu. Hemoragična mrzlica, ki jo povzroča, je zelo nalezljiva in ima visoko stopnjo smrtnosti. Virus se prenaša s stikom ali prek telesnih tekočin. Glavni simptomi okužbe so visoka telesna temperatura, bruhanje, driska ter zunanje in notranje krvavitve.

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