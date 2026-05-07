V Franciji sodno preiskujejo Muska, očitajo mu domnevne zlorabe

V Franciji so sprožili sodno preiskavo zoper milijarderja Elona Muska in njegovo družbeno omrežje X. Organi pregona so Muska in X pod drobnogled vzeli januarja lani, danes pa je bil imenovan preiskovalni sodnik, ki bo raziskal domnevne zlorabe na družbenem omrežju X, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi očitkov, da je bilo družbeno omrežje X uporabljeno za vmešavanje v francosko politiko, saj naj bi bili njegovi algoritmi nastavljeni tako, da so spodbujali skrajno desne vsebine, sta Musk in njegovo družbeno omrežje pod drobnogledom francoskih oblasti od januarja 2025.

Pozneje so organi pregona preiskavo razširili še na obtožbe o zanikanju holokavsta in o razširjanju globokih ponaredkov podob žensk in otrok s spolno vsebino, ki so bili ustvarjeni z asistentom umetne inteligence Grok.

V družbi X so obtožbe označili za neutemeljene in zanikali kakršnekoli kršitve. Francoskim oblastem so očitali, da preiskave ogrožajo svobodo govora. Zagotovili so, da bodo branili svoje pravice in pravice svojih uporabnikov.

Muska in nekdanjo izvršno direktorico družbenega omrežja X Lindo Yaccarino je tožilstvo aprila povabilo na pogovor, a sta ga oba zavrnila. Toda dejstvo, da se pogovora nista udeležila, ne ovira nadaljevanja preiskave, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes sporočilo tožilstvo.