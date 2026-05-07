  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    V Franciji sodno preiskujejo Muska, očitajo mu domnevne zlorabe

    Musku in omrežju X očitajo vmešavanje v francosko politiko, zanikanje holokavsta in o razširjanje globokih ponaredkov podob žensk in otrok s spolno vsebino.
    Zaradi očitkov, da je bilo družbeno omrežje X uporabljeno za vmešavanje v francosko politiko, saj naj bi bili njegovi algoritmi nastavljeni tako, da so spodbujali skrajno desne vsebine, sta Musk in njegovo družbeno omrežje pod drobnogledom francoskih oblasti od januarja 2025. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Galerija
    Zaradi očitkov, da je bilo družbeno omrežje X uporabljeno za vmešavanje v francosko politiko, saj naj bi bili njegovi algoritmi nastavljeni tako, da so spodbujali skrajno desne vsebine, sta Musk in njegovo družbeno omrežje pod drobnogledom francoskih oblasti od januarja 2025. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    STA
    7. 5. 2026 | 21:26
    7. 5. 2026 | 21:30
    1:59
    A+A-

    V Franciji so sprožili sodno preiskavo zoper milijarderja Elona Muska in njegovo družbeno omrežje X. Organi pregona so Muska in X pod drobnogled vzeli januarja lani, danes pa je bil imenovan preiskovalni sodnik, ki bo raziskal domnevne zlorabe na družbenem omrežju X, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    image_alt
    Obramba pred izpostavljanjem nasilju in pornografiji

    Zaradi očitkov, da je bilo družbeno omrežje X uporabljeno za vmešavanje v francosko politiko, saj naj bi bili njegovi algoritmi nastavljeni tako, da so spodbujali skrajno desne vsebine, sta Musk in njegovo družbeno omrežje pod drobnogledom francoskih oblasti od januarja 2025.

    V družbi X so obtožbe označili za neutemeljene

    Pozneje so organi pregona preiskavo razširili še na obtožbe o zanikanju holokavsta in o razširjanju globokih ponaredkov podob žensk in otrok s spolno vsebino, ki so bili ustvarjeni z asistentom umetne inteligence Grok.

    V družbi X so obtožbe označili za neutemeljene in zanikali kakršnekoli kršitve. Francoskim oblastem so očitali, da preiskave ogrožajo svobodo govora. Zagotovili so, da bodo branili svoje pravice in pravice svojih uporabnikov.

    Muska in nekdanjo izvršno direktorico družbenega omrežja X Lindo Yaccarino je tožilstvo aprila povabilo na pogovor, a sta ga oba zavrnila. Toda dejstvo, da se pogovora nista udeležila, ne ovira nadaljevanja preiskave, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes sporočilo tožilstvo.

    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Nastaja koalicija lažnivcev

    Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o trumpizmu v Sloveniji.
    6. 5. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Poslanec Levice: Ta zakon je kot trgovina Jager, takega v zgodovini še ni bilo

    Skupni odbor DZ je zavrnil javno predstavitev mnenj o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Levica in sindikati najglasneje proti predlogu zakona.
    7. 5. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Pesticidi v hrani

    Rekorderka paprika z ostanki 17 različnih pesticidov

    Evropska agencija za varnost hrane ocenjuje, da je tveganje ljudi za zdravje nizko. PAN Europe pa opozarja na spregledano tveganje koktajla pesticidov.
    Maja Prijatelj Videmšek 6. 5. 2026 | 16:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kitajska in Iran

    Azijski Nato: kitajski odgovor na ameriški kaos

    Kitajska in Iran: Sporočilo Pekinga Teheranu, ki ga je kitajski zunanji minister prenesel iranskemu kolegu, je mogoče strniti v Odprite ožino!
    Zorana Baković 7. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZMAGUJEMO SKUPAJ

    Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

    Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
    4. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Česa se boji Evropa?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

    Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
    5. 5. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

    Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sponzorstvo

    Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

    Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sedenje je novo kajenje

    Narejeni smo za gibanje – ne za sedenje

    Zdravje ogroža že od šest do osem ur sedenja na dan med delom za računalnikom, gledanjem televizije ali dolgotrajno vožnjo, tudi ob redni telovadbi.
    Maja Južnič Sotlar 7. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Suvereni oblak: zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 6. 5. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ferplej

    Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

    Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Francijadružbena omrežjapreiskavaElon Musk

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugo
    Hokej

    Pretepaški vložki na Bledu in zmaga risov (FOTO)

    Za izbrance selektorja Terglava je bil to edini test za SP pred domačimi navijači. Török, Tičar in Horak naredili razliko, Mahkovec dvakratni strelec.
    7. 5. 2026 | 21:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Omrežje X

    V Franciji sodno preiskujejo Muska, očitajo mu domnevne zlorabe

    Musku in omrežju X očitajo vmešavanje v francosko politiko, zanikanje holokavsta in o razširjanje globokih ponaredkov podob žensk in otrok s spolno vsebino.
    7. 5. 2026 | 21:26
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmera

    Na vzhodu Slovenije izjemna suša, dež delno namočil le zahod

    Nekatere reke so imele aprila zgodovinsko nizke pretoke. Napovedi niso vzpodbudne. Kmetje opozarjajo na škodo na pridelkih.
    7. 5. 2026 | 21:13
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga ABA

    Cedevita Olimpija grizla v Beogradu in napovedala vročo revanšo

    Na prvi tekmi četrtfinala lige ABA so Ljubljančani drago prodali kožo, toda evroligaška Crvena zvezda je bila na koncu premočna. V torek v Stožicah.
    7. 5. 2026 | 20:42
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Umetna inteligenca

    Kako nas je na Brdu pretental predsedničin deepfake in zakaj šola tu odpoveduje

    Na predsedničinem forumu opozorili na pomanjkljivosti pri sistemskem vključevanju v naše izobraževanje in gospodarstvo.
    Tomica Šuljić 7. 5. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmera

    Na vzhodu Slovenije izjemna suša, dež delno namočil le zahod

    Nekatere reke so imele aprila zgodovinsko nizke pretoke. Napovedi niso vzpodbudne. Kmetje opozarjajo na škodo na pridelkih.
    7. 5. 2026 | 21:13
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga ABA

    Cedevita Olimpija grizla v Beogradu in napovedala vročo revanšo

    Na prvi tekmi četrtfinala lige ABA so Ljubljančani drago prodali kožo, toda evroligaška Crvena zvezda je bila na koncu premočna. V torek v Stožicah.
    7. 5. 2026 | 20:42
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Umetna inteligenca

    Kako nas je na Brdu pretental predsedničin deepfake in zakaj šola tu odpoveduje

    Na predsedničinem forumu opozorili na pomanjkljivosti pri sistemskem vključevanju v naše izobraževanje in gospodarstvo.
    Tomica Šuljić 7. 5. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Spektakel, ki prebuja prestolnico

    V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

    Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TIMBILDING

    Najbolj priljubljeni programi ta hip

    V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
    Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

    Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

    Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

    V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

    V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
    Promo Delo 9. 4. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

    Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    PREVERITE

    Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    1. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VLAK

    Zakaj je vlak prava izbira (video)

    Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
    11. 4. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

    Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

    Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
    15. 4. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Motorist naj bo

    Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

    Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
    Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    5. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

    VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
    5. 5. 2026 | 14:15
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo