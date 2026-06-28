V Franciji strmoglavilo letalo

Enajst ljudi je umrlo v nesreči letala v mestu Tomblaine na severovzhodu Francije, so sporočile lokalne oblasti.

Letalo, ki je pripadalo padalski šoli, je ob strmoglavljenju vzletelo z letališča Nancy-Essey, poročajo lokalni mediji. V nesreči je umrl pilot in vseh deset potnikov na krovu, med katerimi je bilo pet študnetov in pet inštruktorjev, poroča BBC.

Na letalu naj bi bilo poleg pilota pet padalskih inštruktorjev in pet učencev, ki so se pripravljali na krstni skok s padalom. Šlo je za skupino medicinskih sester in tehnikov, nekateri med njimi so skok dobili kot darilo.

Letalo se je zrušilo na travnik blizu ceste, ki pelje proti nakupovalnemu središču. Na tleh ni bilo žrtev, oblasti pa so zaprle širše območje okoli kraja nesreče.

»Videl sem letalo, ki se dviga, nos je imelo v zraku, nato pa se je naenkrat zaslišal hrup in letalo se je nagnilo v desno,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedala ena od prič nesreče, ki je nato med prvimi pomagala pri gašenju požara, ki je izbruhnil ob strmoglavljenju.

Letalo vrste pilatus je bilo registrirano v Nemčiji.