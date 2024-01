V Franciji začel veljati sporni zakon o priseljevanju

V Franciji je danes začel veljati sporni zakon o priseljevanju, ki zaostruje pogoje za prebežnike. Predsednik države Emmanuel Macron je v petek podpisal zakon, danes pa ga je vlada tudi objavila v uradnem listu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Cilj nove zakonodaje je po navedbah vlade boljši nadzor nad priseljevanjem. Za pridobitev potrebne večine v parlamentu je vlada decembra lani morala popustiti pritiskom desnice in je prvotni zakon dopolnila z nekaterimi njihovimi predlogi.

Francoski ustavni svet je nato v četrtek zavrnil 35 od skupno 86 členov spornega zakona, predvsem tiste, ki jih je predlagala desnica. Med zavrnjenimi členi so tisti, ki zaostrujejo dostop do socialnih prejemkov in združevanja družin, ter člen, po katerem bi parlament določal kvote za priseljevanje.

Svet pa je podprl večino členov zakona, ki jih je prvotno predstavila vlada predsednika Macrona, med drugim člene o poenostavitvi postopkov za izgon in urejanju statusa delavcev brez dokumentov v panogah, v katerih se soočajo s pomanjkanjem delovne sile, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zakon je v Franciji sprožil številne množične proteste. Popuščanje desnici je povzročilo nezadovoljstvo tudi v vladnem taboru, minister za zdravstvo Aurélien Rousseau pa je zaradi sprejetja zakona v parlamentu decembra lani odstopil.