V Franciji zaradi groženj z bombo odpovedali najmanj 130 letov

Številna francoska letališča so danes prejela grožnje z bombami. Najmanj osem so jih zaradi tega evakuirali, posledično pa je bilo odpovedanih najmanj 130 letov. Gre za novega v nizu podobnih incidentov, ki v zadnjem tednu pretresajo Francijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Skupno je danes grožnje prejelo najmanj 14 letališč. Varnostni organi so morali zaradi groženj evakuirati šest letališč že v sredo, podobne grožnje pa so v preteklih dneh prejeli v Versajski palači in pariškem muzeju Louvre.

Pravosodni minister Eric Dupond-Moretti je v sredo tistim, ki pošiljajo te grožnje, zagrozil, da jih bodo ujeli in kaznovali. Grozi jim do dve leti zapora in denarna kazen v višini 30.000 evrov. Če so mladoletni, bodo za njihovo škodo plačali starši, je dodal.

Aktualna vojna med Izraelom in palestinskim Hamasom predstavlja poseben izziv za varnostne razmere v Franciji, kjer živita številčna judovska in muslimanska skupnost.

Po smrtonosnem napadu z nožem na eni od šol na severu Francije minuli petek, je predsednik Emmanuel Macron opozoril na povečano nevarnost islamističnega terorizma.