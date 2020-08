V Franciji zaradi porasta okužb znova uvajajo ostrejše ukrepe

KLJUČNI POUDARKI: V ponedeljek so ob 1058 testiranjih v Sloveniji potrdili 17 okužb z novim koronavirusom, en bolnik je umrl.

V Rusiji so razvili cepivo proti koronavirusu in ga registrirali za uporabo, je včeraj naznanil Vladimir Putin.

Zaradi porasta okužb v Franciji znova strožji ukrepi.

8.59 V Italiji burna razprava o obveznosti cepljenja proti covidu-19

8.20 Velika Britanija po enajstih letih znova v recesiji

7.57 Vlada v Franciji zaradi vse več okužb s koronavirusom zaostruje ton

7.19 Previdno odpiranje berlinskih gledališč

7.00 V UKC Maribor nameravajo leto skleniti z uravnoteženim poslovnim izidom

6.00 V Sloveniji včeraj 17 novih okužb

V Italiji se stopnjuje razprava o obveznosti cepljenju proti covidu-19, ko bo na voljo cepivo. Polemiko je še podžgala odločitev rimske bolnišnice Spallanzani, da s 24. avgustom začne testiranje cepiva na prostovoljcih. Nekdanji premierzbira podpise za obvezno cepljenje, čemur nasprotuje trenutni premierGospodarstvo Velike Britanije je med aprilom in junijem doživelo največji padec, ukrepi za zaustavitev koronavirusa so državo uradno potisnili v recesijo. Gospodarstvo se je v primerjavi s prvimi tremi meseci zmanjšalo za dobrih 20 odstotkov, kar je državo pahnilo v prvo tako imenovano tehnično recesijo (nazadovanje gospodarstva v dveh zaporednih četrtletjih) po letu 2009.Francoska vlada zaradi neugodne epidemiološke situacije, ki se po oceni oblasti razvija v napačno smer, zaostruje ton in znova uvaja ostrejše ukrepe. Premierje v torek naznanil podaljšanje prepovedi zbiranja več kot 5000 ljudi (do 30. oktobra), lokalne oblasti pa pozval, naj bolj uvajajo obveznost nošenja zaščitnih mask na prostem. Več deset mest se je za ta korak že odločilo, med drugim Pariz, kjer so maske obvezne v nekaterih turistično najbolj obiskanih predelih.V državi so v torek potrdili 785 novih primerov okužbe, skupaj pa v zadnjem tednu 10.800. Kot je v Montpellieru dejal Castex, trenutno na dan odkrijejo okrog 25 novih skupkov bolezni, medtem ko so jih še pred tremi tedni po pet. Širjenja virusa je po navedbah zdravstvenega ministrstva veliko zlasti med mladimi in v mestih, kot sta Pariz in Marseille.Po strogi karanteni, ki jo je Francija uvedla na začetku epidemije, so maja in junija ukrepe omilili. S prihodom poletja je v državi oživel tudi turizem, v okviru katerega so v državi dobrodošli tudi tuji obiskovalci. V Franciji, kjer je bilo marca in aprila veliko število okužb z novim koronavirusom, je covid-19 doslej terjal 30.340 življenj. V torek so poročali o dodatnih 14 smrtnih žrtvah.Berlinska gledališča se po večmesečnem zaprtju počasi odpirajo, a po besedah umetniškega direktorja v gledališču Komödie am Kurfuerstendammje prihodnost kulturnega sektorja še vedno negotova. Sicer Wölffer meni, da imajo kulturne ustanove v Berlinu še srečo, saj je bil covid-19 za nekatera druga mesta usoden.Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor namerava kljub novemu koronavirusu, ki močno vpliva na njegovo poslovanje, zaključiti letošnje leto z uravnoteženim poslovnim izidom. Kot izhaja iz gradiva, ki ga bo danes obravnaval svet zavoda, načrtujejo prihodke v višini nekaj več kot 251 milijonov evrov in ravno tako visoki naj bi bili odhodki. Načrtovani prihodki so za 16,5 milijona evrov višji od doseženih v lanskem letu, načrtovani prihodki pa se povečujejo za 17,1 milijona evrov.​»Med odhodki se iz različnih razlogov najbolj povečujejo načrtovani stroški dela, in sicer za 20,2 milijona evrov glede na dosežene v letu 2019,« je uprava drugega največjega kliničnega centra v državi zapisala v programu dela in finančnem načrtu za leto 2020, ki ga bo danes potrjeval svet zavoda.Včeraj so za območje Slovenije objavili 17 novih okužb , covid-19 je bil žal znova usoden za enega izmed obolelih. S tem se je število smrtnih primerov zvišalo na 129. V bolnišnicah se je zdravilo 23 ljudi, dva v intenzivnih enotah.