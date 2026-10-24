V Franciji znova napovedani množični protesti

Po vsej Franciji so za danes napovedane demonstracije in shodi proti draginji, h katerim so pozvali sindikati in gibanje rumenih jopičev. Oblasti so iz bojazni pred morebitnimi novimi izgredi, ki so zaznamovali množične proteste minuli konec tedna, močno okrepile varnost, za katero bo skrbelo okoli 70.000 pripadnikov varnostnih sil.

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Pariz in več drugih francoskih mest je bilo minuli konec tedna priča spopadom s policijo, vandalizmu in plenjenju, ko so ob robu množičnih protestov proti draginji ulice zasedli zamaskirani mladi. Oblasti so zato danes dovolile le shode v organizaciji sindikatov. K protestom so sicer pozvali tudi rumeni jopiči, ki so minuli konec tedna organizirali množične proteste proti visokim življenjskim stroškom.

Predsednik Emmanuel Macron se je včeraj sestal s predstavniki srednješolcev, in čeprav so ti dejali, da jim je dal jasne zaveze, so poudarili, da bi se morali dijaki »še naprej mobilizirati«. Macron je v začetku tega tedna odredil, da bodo danes dovoljene le demonstracije, ki jih organizirajo priznane sindikalne organizacije, več ključnih mest, med njimi Lyon, Nica in Montpellier, pa je šlo še dlje in razglasilo splošno prepoved zbiranja.

Na ulicah bo na tisoče policistov. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Zdi se, da uradne napovedi niso prav dosti odvrnile organizatorjev, saj so po vsej Franciji načrtovane stotine večjih in manjših demonstracij.

Vlada je zato pripravila obsežne varnostne ukrepe in okrepila navzočnost policije. Na ulice mest po državi bo napotenih 70.000 pripadnikov varnostnih sil, policistov in žandarjev ob podpori oklepnih vozil, vodnih topov in helikopterjev.

Notranji minister Laurent Nunez je dan pred napovedanimi demonstracijami opozoril, da bodo do »plenilcev in vandalov neizprosni«. Iz strahu pred morebitnimi izgredi bodo danes popolnoma ali delno zaprta mnoga kulturna prizorišča, med njimi več muzejev in kulturnih ustanov, vključno s Pariško opero in Versajsko palačo.

V nekaterih mestih so sicer danes prepovedali vse proteste, med drugim v Lyonu, kjer je bilo pretekli konec tedna po navedbah tamkajšnjih oblasti oplenjenih več kot 150 trgovin. Marsikje so, da bi pripomogli k umiritvi razmer, v minulih dneh uvedli policijsko uro. Demonstracije so danes napovedane tudi v več mestih po Italiji, oblasti pa so iz bojazni pred morebitnimi izgredi prav tako uvedle stroge varnostne ukrepe.