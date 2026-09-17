V Frankfurtu se širi malarija, umrl že tretji človek

Človek, ki je živel v bližini frankfurtskega letališča, je umrl zaradi malarije, je danes sporočila mestna uprava. Poleti so na tem pomembnem nemškem letališču zaznali več primerov okužb z malarijo, za katero sta julija in avgusta umrla dva letališka uslužbenca, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po podatkih frankfurtske mestne uprave je moški živel v okrožju Schwanheim v neposredni bližini letališča. Lokalne oblasti so sicer v torek poročale o dveh primerih okužb z malarijo v tem okrožju, pri čemer nobeden od teh pacientov ni potoval na območja, kjer je malarija endemična, prav tako nista bila zaposlena na letališču.

Zdravstvene oblasti so poleti sicer poročale o šestih zaposlenih na frankfurtskem letališču, ki so se julija okužili z najbolj nevarno obliko malarije. Dva od uslužbencev sta julija in avgusta zaradi bolezni umrla.

Malarija je smrtno nevarna bolezen, ki jo prenašajo komarji, in je v Nemčiji redka. Zaposlene na letališču in dva človeka iz okrožja Schwanheim naj bi okužili komarji, ki so v Nemčijo prišli z letali z območij, kjer je malarija endemična, poroča dpa.

Tamkajšnje zdravstvene oblasti so danes ponovno pozvale zdravnike, naj pri pacientih z nepojasnjeno vročino, tudi če nedavno niso potovali na območja, kjer se pojavlja malarija, upoštevajo možnost okužbe. »To velja zlasti za ljudi, ki delajo na letališču ali v njegovi bližini, se tam zadržujejo ali živijo v neposredni bližini letališča,« so sporočili.

Stanovalcem iz okolice letališča in tam zaposlenim osebam pa so priporočili, naj v primeru relevantnih simptomov poiščejo zdravniško pomoč in hkrati zdravstvenemu osebju omenijo, da živijo ali delajo v bližini letališča. Poudarili so še, da se malarija ne prenaša s človeka na človeka.