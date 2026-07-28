V Gardalandu izbruhnil požar

V zabaviščnem parku Gardaland, ki se nahaja blizu Verone ob Gardskem jezeru, je danes malo pred 14. uro izbruhnil požar, ki je med obiskovalci povzročil preplah. Po navedbah upravljavca in lokalnih oblasti v dogodku ni bil nihče poškodovan, park pa je ves čas ostal odprt in je normalno obratoval.

Ogenj je izbruhnil območju pod atrakcijo Raptor in zajel tematski del »Far West«. Ogenj je zajel lesen objekt na območju, ki je bilo zaradi vzdrževalnih del zaprto za obiskovalce, zato tam v času izbruha požara ni bilo gostov.

Parkove intervencijske ekipe so takoj začele gasiti požar, kmalu zatem pa so na prizorišče prispeli še gasilci, ki so ogenj omejili in pogasili, poroča Ansa.

O dogodku je na družbenih omrežjih poročal tudi nekdanji predsednik dežele Benečija in sedanji predsednik deželnega sveta Luca Zaia. Sporočil je, da so požar hitro omejili in razmere spravili pod nadzor, ob tem pa se je zahvalil gasilcem, policiji, prostovoljcem in vsem drugim, ki so sodelovali pri intervenciji.

Na družbenih omrežjih so hitro zaokrožili posnetki požara, na katerih je videti plamene in gost dim, ki se dvigata med atrakcijami parka.

Požar je izbruhnil le dan po tehnični okvari na vlakcu smrti Oblivion, zaradi katerega so morali vožnjo začasno ustaviti, navaja portal Skytg24. Ali sta dogodka kakorkoli povezana, za zdaj ni znano.