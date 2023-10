V Gazi ne ubijajo le bombe, rakete in topniški izstrelki

V nadaljevanju preberite:

Pred dvajsetimi dnevi je okoli 1500 pripadnikov islamističnega gibanja Hamas iz Gaze skoraj brez odpora izraelskih varnostnih sil vdrlo v južni Izrael in pobilo 1400 Izraelcev ter ugrabilo 229 ljudi, Izraelcev in tujcev. Šokirani Izrael je nemudoma sprožil strahovito maščevalno akcijo – kolektivno kaznovanje Palestincev. V dvajsetih dneh brutalnega bombardiranja in raketiranja Gaze je bilo ubitih že več kot 7000 ljudi. Palestinska enklava se je spremenila v krvaveče ruševine. Vse huje je tudi na okupiranem Zahodnem bregu.