V Gazi ob drugem dnevu premirja pričakujejo nove izpustitve talcev

Palestinsko gibanje Hamas bo izpustil 14 talcev, zajetih v napadih 7. oktobra, v zameno pa bo Izrael osvobodil 42 zaprtih Palestincev, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili izraelski viri. Izmenjava talcev in zapornikov naj bi potekala podobno kot v petek. Dogovor o premirju medtem doslej v veliki meri drži.

Izraelske oblasti so po navedbah AFP sporočile, da so že prejele seznam tistih, ki naj bi jih osvobodili. Izrael naj bi danes v zameno za osvoboditev 14 talcev izpustil 42 zaprtih palestinskih žensk in otrok.

Poleg prve trinajsterice je Hamas v petek izpustil še deset tajskih in enega filipinskega državljana. Njihova izpustitev naj sicer ne bi bila del prvotnega dogovora. V zameno je Izrael iz zapora Ofer na Zahodnem bregu v petek izpustil 39 Palestincev - 24 žensk in 15 mladoletnikov.

Prekinitev ognja, ki je začela veljati v petek zjutraj, je doslej vzdržala in je v veliki meri utišala orožje na obeh straneh. Številni politiki so izrazili upanje, da bo začasno premirje podaljšano, med njimi ameriški predsednik Joe Biden.

Izraelska vojaška letala so sicer v petek v Gazi spuščala letake z opozorili, da vojne ni konec in da je »zelo nevarno« vračati se na sever palestinske enklave. Nekaj tisoč Palestincev se je kljub temu poskušalo premakniti proti severu, a so izraelske sile po navedbah tujih medijev nanje streljale. Združeni narodi ocenjujejo, da je bilo zaradi spopadov razseljenih 1,7 milijona od 2,4 milijona prebivalcev Gaze.

V okviru dogovora o prekinitvi ognja pa je v petek v Gazo prispelo tudi 200 tovornjakov s humanitarno pomočjo, gorivom, hrano in zdravili. To je bil po navedbah izraelskega obrambnega ministrstva največji humanitarni konvoj, ki je v Gazo prispel od 7. oktobra.