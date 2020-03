V gozdnem požaru umrlo osemnajst gasilcev in vodič

AFP Gozdni požar v kitajskem Sečuanu je zajel 1000 hektarjev gozda in ubil 19 ljudi. FOTO: Str/Afp

Osemnajst gasilcev in lokalni kmet, ki jih je vodil, je danes zjutraj umrlo v gozdnem požaru v prefekturi Liangshan v kitajski pokrajini Sečuan. Trije gasilci so preživeli in so v bolnišnici, na podlagi sporočil kitajske državne tiskovne agencije Xinhua poroča britanski BBC.Požar je včeraj izbruhnil na lokalni kmetiji, močan veter pa ga je razpihal in hitro razširil na gozdove po okoliških gorah. Zagorelo je okreog 1000 hektarjev gozda, s katerim se spopada dva tisoč gasilcev in reševalcev. Okrog tisoč dvesto ljudi so morali z območja požara evakuirati. Ogromni oblaki dima se valijo vse do bližnjega mesta Xichang.Do tragedije je prišlo, ko je skupino enaindvajsetih gasilcev in vodiča, ki so gasili, požar zaradi nenadne spremembe smeri vetra obkrožil in jim preprečil umik na varno. Kako je trem uspelo preživeti, agencija ne poroča. Skoraj točno pred enim letom je ogromen gozdni požar v drugem delu prefekture Liangshan zahteval življenje tridesetih gasilcev.