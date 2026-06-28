V Gradcu zmagali komunisti

Na občinskih volitvah v Gradcu so glede na prve projekcije zmagali komunisti (KPÖ) dosedanje županje Elke Kahr, ki so dobili 35,8 odstotka glasov. Sledi ljudska stranka (ÖVP) s 25,6 odstotka, tretji so zeleni s 13,9 odstotka, nato pa svobodnjaki (FPÖ) z 12,1 odstotka, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Socialdemokrati (SPÖ) so dobili 6,1 odstotka glasov, liberalni Neos pa 4,8 odstotka.

Komunisti so izid z zadnjih volitev leta 2021 precej izboljšali, pred petimi leti so namreč v drugem največjem avstrijskem mestu dobili 28,9 odstotka glasov.

V mestnem svetu naj bi poslej imeli 18 mandatov, skupaj z zelenimi in socialdemokrati, s katerimi so bili doslej v koaliciji, pa lahko računajo na udobno večino 28 od 48 sedežev v mestni skupščini.

Volitev se je udeležilo 48,8 odstotka volivcev.

Županja Kahr se je volivcem že zahvalila za zaupanje in poudarila, da dela v dobro vseh meščanov. Dodala je, da je upala na rahlo izboljšanje izida z zadnjih volitev, ni pa pričakovala tolikšnega uspeha.