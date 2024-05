Mrtvi in ranjeni v izraelskih napadih v Gazi in na Zahodnem bregu

Izrael je ponoči nadaljeval napade na Gazo, v katerih je bilo ubitih najmanj pet ljudi, mnogi so ranjeni. V senci tamkajšnje ofenzive pa so izraelske okupacijske sile izvedle nove smrtonosne racije na Zahodnem bregu. Kljub mednarodnim pozivom k ustavitvi nasilja v Gazi izraelska vojska nadaljuje zračne in kopenske operacije v uničeni enklavi, poroča katarska televizija Al Džazira.

Izrael je v zadnjih desetih dneh civilistom odredil umik s petih območij na jugu in severu Gaze. Kot navaja Urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (Ocha), so izraelske sile v zadnjih sedmih mesecih od začetka ofenzive Palestince pozvale k umiku z 78 odstotkov skupnega ozemlja enklave. Kot pa opozarjajo ZN, so tudi domnevno varna območja podvržena napadom. Skupno je bilo med izraelsko ofenzivo doslej ubitih najmanj 35.233 Palestincev. Izrael je v tem času izgubil 278 vojakov.

Razmere ostajajo napete tudi na zasedenem Zahodnem bregu, od koder poročajo o številnih izraelskih racijah palestinskih mest in vasi.

V kraju Tulkarm so pod streli izraelske vojske padli trije mladi moški, je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje. S tem je število smrtnih žrtev nasilja okupacijskih sil in izraelskih naseljencev od 7. oktobra lani na Zahodnem bregu preseglo številko 500.

Palestinci pred uničenimi stavbami v Gazi. FOTO: AFP

V Haagu začetek zaslišanj v zvezi z izraelsko ofenzivo v Rafi

Na Meddržavnem sodišču v Haagu (ICJ) bodo danes in v petek potekala zaslišanja v zvezi z zahtevo Južne Afrike, naj Izraelu naloži nujne ukrepe za ustavitev ofenzive v Rafi na jugu območja Gaze. Najprej bodo na vrsti odvetniki Južne Afrike, v petek pa bo sledil odgovor predstavnikov Izraela.

Južna Afrika je na ICJ v začetku meseca vložila prošnjo za začasne ukrepe zaradi izraelskega vdora v Rafo, v kateri je sodišče pozvala, naj Izraelu odredi, da se takoj umakne iz mesta in konča vojaško ofenzivo. Od sodišča je tudi zahtevala, naj Izraelu odredi sprejetje učinkovitih ukrepov za omogočanje neovirane dostave humanitarne pomoči v Gazo.

Gre za del postopka v okviru tožbe, ki jo je Južna Afrika na ICJ vložila konec lanskega leta. V njej Izraelu očita kršenje konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida ter izvajanje genocidnih dejanj proti palestinskemu ljudstvu v Gazi.

ICJ je januarja Izraelu odredil sprejetje takojšnjih ukrepov za preprečitev genocida in zagotovitev nujno potrebne humanitarne pomoči v Gazi, ne pa tudi končanja vojaškega posredovanja v Gazi.

Palača miru v nizozemskem Haagu je prizorišče razsojanja, ali se v Gazi dogaja genocid. FOTO: Jakob Žerdin/Delo

V luči nedavne eskalacije napadov v Rafi so v Južni Afriki prepričani, da so dosedanji ukrepi nezadostni. »Izrael z napadom na Rafo napada še zadnje zatočišče v Gazi. Z uničenjem Rafe bo dokončno tudi uničenje območja Gaze,« so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP zapisali v prošnji ICJ.

Izrael medtem vztraja, da ostaja »zavezan spoštovanju svojih mednarodnih pravnih obveznosti«. Južno Afriko obtožujejo uporabe »bojevitega in napadalnega tona«, obtožbe pa so označili za nezaslišane in jih kategorično zanikali.

Odkar je Izrael začel napredovati na vzhodno obrobje Rafe, je mesto ob meji z Egiptom, kamor so se v zadnjih mesecih zatekli notranje razseljeni s celotnega območja Gaze, po podatkih agencij ZN zapustilo skoraj 450.000 Palestincev. Agencije ZN opozarjajo, da na območju Gaze ni varnega kraja.