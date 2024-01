V Hamburgu desettisoči protestirali proti skrajni desnici

Več deset tisoč ljudi je danes v Hamburgu protestiralo proti skrajni desnici, zlasti njihovim načrtom o množičnem izgonu ljudi iz Nemčije. Te načrte o t. i. remigraciji je danes znova obsodil nemški kancler Olaf Scholz in jih primerjal z nacistično rasno ideologijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah nemške policije se je protesta v Hamburgu udeležilo okoli 30.000 ljudi, organizatorji so medtem govorili o 130.000 udeležencih, poroča nemški spletni portal Deutsche Welle.

Med udeleženci so bili tudi predstavniki sindikatov ter številnih političnih, cerkvenih in kulturnih organizacij. Protesti so potekali pod sloganom Skupaj proti desničarskemu ekstremizmu in neonacističnim mrežam.

Pred protesti je skrajno desnico, zlasti njihove načrte o množičnem izgonu ljudi iz Nemčije, obsodil tudi Scholz. »Če kaj ne sme nikoli več imeti mesta v Nemčiji, potem je to rasna ideologija nacionalsocialistov,« je dejal in dodal, da se podobna skrajnost izraža v načrtih o remigraciji.

Desničarski skrajneži omenjeni izraz pogosto uporabljajo v kontekstu, da bi morali ljudje tujega porekla zapustiti državo, tudi pod prisilo.

Opozoril je, da se nekateri migranti sedaj sprašujejo, ali v Nemčiji še imajo prihodnost. Prebivalce je pozval, naj zavzamejo jasno in nedvoumno stališče »za strpnost in demokratično Nemčijo«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prav tako je poudaril, da je treba omejiti nezakonite migracije v Nemčijo. »Migracije moramo upravljati bolje kot doslej, na zelo pragmatičen način, predvsem pa brez sovraštva in predsodkov,« je še dodal.

V več nemških mestih so v zadnjih dneh potekali protesti proti skrajni desnici. Demonstranti so se na ulice podali zaradi razkritja tajnega srečanja skrajnih desničarjev v Potsdamu, na katerem so razpravljali o načrtu za množičen izgon ljudi iz Nemčije.

Tajni sestanek je razkrilo preiskovalno poročilo nemškega neprofitnega raziskovalnega inštituta Correctiv. V njem med drugim piše, da so o načrtu za množičen izgon ljudi razpravljali člani skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD), Krščansko-demokratske unije (CDU) in konservativne skupine Unija vrednot (Werteunion).

Sestanka se je udeležil tudi nekdanji član identitarnega gibanja Martin Sellner, ki je za dpa potrdil, da so na srečanju razpravljali o remigraciji.