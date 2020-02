V Hamburgu slavili SPD in Zeleni, CDU močno padla

V Hamburgu si lahko obetajo nadaljevanje rdeče-zelene koalicije, s katero so bili meščani tudi zelo zadovoljni. SPD je po rezultatih vzporednih volitev osvojila 37,5 odstotka, kar je sicer skoraj osem odstotnih točk manj kot na zadnjih volitvah, Zeleni pa 25,5 odstotka, kar je več kot dvakratni skok. Deželni parlament bo tako poslej precej bolj zelen.



CDU je osvojila vsega 11 odstotkov glasov, kar je za okoli tretjino manj kot na zadnjih volitvah, Levica je osvojila 9,5 odstotkov glasov (+1 odstotna točka), v deželni parlament pa bi se utegnila uvrstiti še liberalna FDP, ki ji vzporedne volitve kažejo pet odstotkov glasov. Pod pragom je Alternativa za Nemčijo z 4,8 odstotka glasov. Koliko so na rezultate vplivali dogodki v Turingiji in v Hanau, analitiki za zdaj le ugibajo.