V Hersonu trije mrtvi, tudi v Rusiji napadi

V ruskem obstreljevanju so bile v južni ukrajinski regiji Herson ubite najmanj tri osebe, še pet pa je bilo ranjenih, je danes sporočil regionalni guverner Oleksandr Prokudin. O napadih poročajo tudi v Rusiji, kjer oblasti trdijo, da so ponoči sestrelile več ukrajinskih dronov v regijah Kursk, Kaluga in Belgorod.

Ruska vojska je po navedbah lokalnih oblasti v zadnjih 24 urah 96-krat obstreljevala regijo Herson, samo regijsko prestolnico pa kar 45-krat, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Obenem poročila o napadih prihajajo tudi iz Rusije. Oblasti v Moskvi namreč trdijo, da so ponoči sestrelile več ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Deset naj bi jih sestrelile v regiji Kursk, enega v Kalugi in še dva v Belgorodu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Guverner regije Kursk Roman Starovojt je sporočil, da je v vasi Belaja, manj kot 25 kilometrov od meje z Ukrajino, »ukrajinsko brezpilotno letalo odvrglo dve eksplozivni napravi na transformatorsko postajo«. »Eden od transformatorjev je zagorel. Pet naselij in bolnišnica so ostali brez električne energije,« je še dodal.