V Hitlerjevi rojstni hiši bodo uredili policijsko postajo

Hišo so že hoteli porušiti

Avstrijska vlada je predstavila načrte za »nevtralizacijo« Hitlerjeve rojstne hiše. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Avstrijska vlada je včeraj razkrila načrte, kako bo »nevtralizirala« rojstno hišov mestu Braunau am Inn na severu Avstrije ob meji z Nemčijo, da ne bi več privabljala neonacistov. Stavbo bodo do leta 2023 temeljito prenovili in večinoma spremenili njeno podobo, v njej pa bo že od novembra policijska postaja, poroča britanski BBC. Tako se bo končalo desetletja dolgo prerekanje , kaj storiti z rojstno hišo enega največjih svetovnih zločincev.Za hišo v Braunauu, v kateri se je Adolf Hitler sicer samo rodil, kmalu po njegovem rojstvu pa se je družina preselila drugam, se že od nekdaj zelo zanimajo neonacisti in jo obiskujejo kot relikvijo nacizma. Po nemški priključitvi Avstrije leta 1938 pa do konca druge svetovne vojne je bila hiša tudi uradno nacistični nacionalni spomenik, posvečen Velikemu vodji.Prav zato, da ne bi še naprej privabljala neonacistov, se je za hišo že dolgo zanimala tudi avstrijska vlada, ki pa je zaradi trmaste zadnje lastnice imela velike težave. Na koncu so gospo Pommer leta 2016 s posebnim zakonom razlastili oziroma so stavbo od nje prisilno odkupili, takratni zvezni notranji ministerpa bi jo najraje takoj porušil. Toda zgodovinarji se s takšno rešitvijo niso strinjali, ker bi jo bilo mogoče razlagati kot simboličen izbris avstrijske (so)krivde in njene nacistične preteklosti. Zato so kar štiri leta iskali primerno rešitev. Lani jeseni je notranji ministersporočil odločitev, da bo stavba postala policijska postaja, zdaj pa so objavili tudi rezultate arhitekturnega natečaja, na katerem je med dvanajstimi sodelujočimi zmagalo arhitekturno podjetje Marte.Marte.Zdaj bo torej stavba dobila novo podobo in povsem novo vsebino, ki bo verjetno še najmanj privlačna za neonaciste.